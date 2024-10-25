Італія

Надзвичайна ситуація на півночі Італії.

Проведення матчу 9-го туру італійської Серії А між Болоньєю та Міланом перебуває під загрозою через погодні умови. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, у мерії міста Болонья виступили із заявою про те, що стадіон Ренато Далль'Ара перебуватиме в "критичній зоні" міста, яку буде закрито через екстремальні погодні умови, оскільки в регіоні тривають сильні зливи та почалася повінь. При цьому Серія А ще не виступила з офіційною заявою щодо матчу.

Повідомляється, що зустріч може бути перенесена, або гра пройде на нейтральному полі за порожніх трибун.

Гра між Болоньєю та Міланом запланована на 26 жовтня.