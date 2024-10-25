Італія

Зустріч на Ренато Даль'Ара мала відбутися в суботу, 26 жовтня.

Протистояння Болоньї та Мілана в дев'ятому турі Серії А-2024/25 перенесено через складні погодні умови, передає офіційний сайт турніру.

В останні кілька днів у регіоні Емілія-Романья були сильні повені. За постановою мера Болоньї Маттео Лепоре, ситуація не дає провести матч чемпіонату Італії на Ренато Даль'Ара навіть без уболівальників.

Нагадаємо, що зустріч мала відбутися в суботу, 26 жовтня, розпочавшись о 19:00 за київським часом. Нову дату її проведення буде оголошено пізніше.

За даними порталу Football Italia, колективи Вінченцо Італьяно та Паулу Фонсеки зможуть зустрітися не раніше початку 2025 року.

За підсумками восьми зіграних поєдинків "россоблу" йдуть 12-ми в турнірній таблиці Серії А, тоді як "россонері" перебувають на четвертій сходинці.