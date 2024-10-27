Італія

На нас чекає "Derby d'Italia".

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про центральний матч 9-го туру італійської Серії А з туринським Ювентусом. Його слова наводить Football Italia.

"Ми всі знаємо, наскільки важлива ця гра і що вона означає для нашого клубу, наших вболівальників та нас самих.

Це дев'ята гра сезону, тож вона не буде вирішальною, але вона все одно дуже важлива. Дві чудові команди, які пройшли практично один і той самий шлях, зустрінуться одна з одною.

Ми підходимо до гри в хорошій формі з серією з п'яти перемог поспіль. На жаль, у нас виникло кілька проблем, які обмежать нас. Гравці, які здорові, готові, завтра я постараюся виставити найкращий з можливих склад", — заявив Індзагі.

Матч між Інтером та Ювентусом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.