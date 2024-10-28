Італія

Ця новина перебиває все, що пов'язано з Золотим м'ячем.

Легенда римської Роми Франческо Тотті може повернутися до "великого" футболу. Таку сенсаційну новину надає італійське видання La Repubblica.

За інформацією джерела, представник Серії А Комо запропонував "вічному капітану" трудову угоду до кінця сезону-2024/25.

Сам Тотті відреагував на цю пропозицію наступним чином: "Це не жарт. Я налаштований цілком серйозно. Подивимося, як відреагує моє тіло".

Нагадаємо, Ческо Тотті провів всю свою ігрову кар'єру у складі римської Роми, завершивши футбольну подорож в якості футболіста в 2017 році.

Наразі, Комо під керівництвом Сеска Фабрегаса посідає 13 місце в турнірній таблиці італійської Серії А.