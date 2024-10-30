Італія

Завершилися два матчі у рамках 10 туру чемпіонату Італії за 30 жовтня.

У рамках десятого туру італійської Серії А міланський Інтер вирушив у гості до Емполі, де здобув упевнену перемогу.

Команда Сімоне Індзагі успішно скористалася вилучення в таборі суперника на 31-ій хвилині, забивши у ворота господарів три "сухих" м'ячі у другому таймі.

Емполі - Інтер 0:3

Голи: Фраттезі, 50, 67, Мартінес, 79

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі (Самбія, 77), Малех (Гендерсон, 57), Анжорін (Пеццелла, 57), Какаче — Фацціні, Сольбаккен (Де Шильйо, 46) — Коломбо (Пеллегрі, 67)

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей (Паласіос, 81), Бастоні (Думфріс, 67) — Дарміан, Фраттезі, Барелла, Мхітарян (Зелінські, 67), Дімарко (Павар, 67) — Мартінес, Тюрам (Таремі, 74)

Попередження: Какаче — Бастоні

Вилучення: Гоглічідзе, 31

У паралельному матчі Венеція приймала на своєму полі Удінезе, який не зміг здобути результат через вилучення Туре на 53-ій хвилині.

Господарі поля поступалися в один м'яч, проте отримавши чисельну перевагу, вони змогли вирвати перемогу в цьому протистоянні на останніх хвилинах.

Венеція — Удінезе 3:2

Голи: Пох'янпало, 41 (пен), 86 (пен), Ніколуссі-Кавілья, 56 - Ловрич, 19, Браво, 25

Венеція: Станкович — Кандела (Дзампано, 46), Свобода, Альтаре (Шверко, 80) — Еллертссон, Ніколуссі-Кавілья (Кофод Андерсен, 74), Дункан, Гапс — Бузіо (Гютк'єр, 74), Єбоа (Орістаніо, 46) — Пох'янпало

Удінезе: Окоє — Туре, Бійол, Джаннетті (Саррага, 64) — Ехізібує, Ловрич (Товен, 78), Карлстрем, Паєро, Камара (Земура, 64) — Лукка (Девіс, 78), Браво (Кабаселе, 55)

Попередження: Ніколуссі-Кавілья, Гапс — Паєро, Джаннетті, Бійол

Вилучення: Туре, 53