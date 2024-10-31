Завершився матч чемпіонату Італії.
Комо - Лаціо, Getty Images
31 жовтня 2024, 23:57
У рамках десятого туру італійської Серії А Лаціо вирушив на виїзд до Комо.
Гості без особливих проблем здолали господарів у поєдинку з двома вилученнями.
Комо — Лаціо 1:5
Голи: Маццітеллі, 53 - Кастельянос, 27 (пен), 81, Родрігес, 31, Патрік, 72, Чауна, 90+5
Комо: Аудеро — Гольданіга, Кемпф, Доссена, Морено (Енгельгардт, 72) — Браунедер, Маццітеллі (Барба, 87) — Стрефецца (Черрі, 72), Пас, Фадера (Да Кунья, 46) — Кутроне (Габріеллоні, 85)
Лаціо: Проведель — Марушич (Флоран Тома Жиго, 80), Патрік (Лаццарі, 87), Хіла, Тавареш — Гендузі, Весіно — Ісаксен (Пеллегріні, 66), Родрігес (Чауна, 80), Нослін (Діа, 46) — Кастельянос
Попередження: Браунедер — Кастельянос, Весіно, Тавареш, Ісаксен
Вилучення: Браунедер, 62 — Тавареш, 65.