Український форвард пропустив тренування з Ромою першого листопада.
Артем Довбик, Getty Images
01 листопада 2024, 18:29
У рамках 11 туру італійської Серії А римська Рома вирушить у гості до Верони.
Як повідомляє Calciomercato.com, нападник "вовків" Артем Довбик ризикує пропустити цю зустріч.
За інформацією джерела, 27-річний українець пропустив останнє тренування Роми за перше листопада.
Зазначається, що остаточне рішення щодо участі Довбика в матчі проти Верони буде зроблене після обстеження, яке відбудеться 2 листопада.
Нагадаємо, матч Верона — Рома відбудеться в неділю, 3 листопада, о 19:00 за київським часом.