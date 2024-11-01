У рамках 11 туру італійської Серії А римська Рома вирушить у гості до Верони.

Як повідомляє Calciomercato.com, нападник "вовків" Артем Довбик ризикує пропустити цю зустріч.

За інформацією джерела, 27-річний українець пропустив останнє тренування Роми за перше листопада.

Зазначається, що остаточне рішення щодо участі Довбика в матчі проти Верони буде зроблене після обстеження, яке відбудеться 2 листопада.

Нагадаємо, матч Верона — Рома відбудеться в неділю, 3 листопада, о 19:00 за київським часом.