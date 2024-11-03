На 98-й хвилині гри рефері скасував гол гостей.
Інтер - Венеція, Getty Images
03 листопада 2024, 23:47
У рамках одинадцятого туру Серії А Інтер на своєму полі приймав Венецію.
Гол від Лаутаро Мартінеса на 65-й хвилині гри виявився достатнім, щоб здолати гостей. Проте Венеція забила на 98-й хвилині гри і змусила нервувати Інтер, однак після VAR суддя скасував взяття воріт через порушення правил (гра рукою).
Інтер - Венеція 1:0
Гол: Мартінес, 65
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні (Біссек, 70) — Думфріс, Барелла (Чалханоглу, 70), Зелінські (Фраттезі, 84), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 76) — Тюрам, Мартінес (Таремі, 70)
Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Альтаре (Шверко, 46) — Дзампано (Джозеф Дункан, 76), Чрнігой (Бузіо, 46), Ніколуссі-Кавілья (Єбоа, 83), Андерсен (Еллертссон, 76), Гапс — Орістаніо, Пох'янпало
Попередження: Павар — Дзампано.