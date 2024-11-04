"Адзуррі" повернулися на переможний шлях.
Емполі, getty images
04 листопада 2024, 21:26
В рамках 11-го туру італійської Серії Емполі вдома приймав Комо.
Господарі поля здобули мінімальну звитягу завдяки голу П'єтро Пеллегрі на початку другого тайму. Таким чином, Комо під керівництвом Сеска Фабрегаса не знає смаку перемог вже п'ять матчів поспіль у чемпіонаті Італії.
Емполі — Комо 1:0
Гол: Пеллегрі, 47
Емполі: Васкес — Де Шильйо, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Гендерсон (Мар'януччі, 84), Гаас (Анжорін, 76), Малех, Пеццелла (Какаче, 84) — Сольбаккен (Коломбо, 63), Пеллегрі (Еконг, 76)
Комо: Рейна — Гольданіга, Доссена, Барба (Пас, 62), Морено — Енгельгардт, Кемпф — Фадера (Габріеллоні, 77), Да Кунья (Черрі, 86), Стрефецца (Кутроне, 62) — Белотті (Верді, 77)
Попередження: Какач