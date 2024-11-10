Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 10 листопада, розпочавшись о 16:00.

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Болоньєю.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 10 ЛИСТОПАДА, 16:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома минулими вихідними лише втретє за сезон змогла забити більше одного гола за матч, однак цього було замало навіть для нічиєї у виїзному поєдинку з Вероною (3:2) в Серії А. У четвер, у рамках Ліги Європи, колектив Івана Юрича гостював в Юніона Сент-Жиллуаз. "Джаллороссі" зіграли внічию (1:1), продовживши свою безвиграшну виїзну серію, яка сягнула позначки у вісім зустрічей (всі турніри).

Після 11-ти зіграних матчів чемпіонату Італії Рома має 13 очок, що є найгіршим за 16 років результатом столичного клубу. Зазначимо, що дев'ять залікових балів команда здобула саме на Стадіо Олімпіко. Наразі, без урахування поєдинків цього раунду, шість колективів забили менше голів, ніж "джаллороссі", при тому що лише один перебуває вище них у турнірній таблиці (римляни йдуть 12-ми).

Колишні колективи Юрича (Дженоа, Верона, Торіно) в 12 матчах проти Болоньї мають три перемоги, п'ять нічийних результатів і чотири поразки (різниця забитих-пропущених голів — 9:11). У той же час екскоманди Італьяно (Спеція, Фіорентина) в дев'яти поєдинках із Ромою здобули по три перемоги, нічиїх та поразок (16:15).

Протистояння між Іваном і Вінченцо в усіх турнірах тричі завершувалися успіхом першого, тричі — другого, і ще стільки ж нічийним результатом (9:7 за голами на користь нинішнього керманича Роми).

Рома в останніх десяти домашніх матчах проти Болоньї має шість перемог, два нічийних результати та дві поразки (17:8). У шести випадках "россоблу" не забили жодного гола. "Джаллороссі" ж навпаки лише раз не зуміли уразити ворота свого суперника.

Болонья в минулому турі Серії А здобула другу поспіль "суху" перемогу. Після успішного виїзду до Кальярі (0:2) підопічні Вінченцо Італьяно впоралися вдома з Лечче (1:0). В обох випадках Ріккардо Орсоліні став найкращим гравцем матчу. У вівторок, у рамках Ліги чемпіонів, "россоблу" приймали Монако. Господарі поля втратили нічийний результат наприкінці поєдинку (0:1).

Після десяти зіграних матчів (домашній поєдинок із Міланом у запасі) Болонья йде дев'ятою в турнірній таблиці, маючи 15 очок. У "россоблу" восьмиматчева серія без поразок у чемпіонаті Італії. Наразі єдиної своєї невдачі команда Італьяно зазнала у виїзному поєдинку з Наполі (3:0) в другому турі. Лише вона (без урахування поєдинків цього раунду) має стільки ж забитих голів, скільки й у Роми (по 12).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне, Ле Фе, Залевські — Бальданці, Пізіллі — Довбик

Болонья: Равалья — Гольм, Беукема, Казале, Лікоянніс — Моро, Фройлер — Орсоліні, Одгор, Ндоє — Кастро

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