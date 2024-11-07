Італія

Іспанець зіткнувся з Павловичем.

Нападник Мілана Альваро Мората був госпіталізований внаслідок травми, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Іспанець зазнав ушкодження на ранковому тренуванні в четвер у зіткненні головою із захисником Страхінею Павловичем, після чого його доправили в лікарню. МРТ не виявила у футболіста серйозної травми, але як запобіжний захід найближчу ніч він проведе в клініці під наглядом лікарів. При цьому Мората може пропустити матч 12-го туру Серії А проти Кальярі.

Гра Кальярі — Мілан відбудеться в суботу, 9 листопада, і розпочнеться о 20:00.

Зазначимо, що Мората в поточному сезоні провів 12 матчів, забив 3 голи і зробив 2 результативні передачі.