Італія

Португальця все влаштовує на Апеннінах.

Вінгер Мілана Рафа Леау висловився про життя в Італії. Цитує 25-річного португальця Сalciomercato.

"Я думаю, що Італія — ідеальне місце для мене. Мілан — гарне місто, тут хороша погода та смачна їжа, можна займатися шопінгом. Я почуваюся як вдома. Це чудово, тому що тут можна багато чому навчитися і прогресувати, не виходячи із зони комфорту.

Особисто для мене переїзд в іншу країну допоміг мислити інакше, бо тепер я чоловік, а не хлопчик. На Тиждень моди приїжджають усі, це робить Мілан одним із найкращих міст світу. Думаю, я та Італія — ідеальна пара", — сказав Леау.

Цього сезону Рафа Леау відіграв за Мілан 13 матчів, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.