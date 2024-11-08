Португальця все влаштовує на Апеннінах.
Леау, getty images
08 листопада 2024, 12:24
Вінгер Мілана Рафа Леау висловився про життя в Італії. Цитує 25-річного португальця Сalciomercato.
"Я думаю, що Італія — ідеальне місце для мене. Мілан — гарне місто, тут хороша погода та смачна їжа, можна займатися шопінгом. Я почуваюся як вдома. Це чудово, тому що тут можна багато чому навчитися і прогресувати, не виходячи із зони комфорту.
Особисто для мене переїзд в іншу країну допоміг мислити інакше, бо тепер я чоловік, а не хлопчик. На Тиждень моди приїжджають усі, це робить Мілан одним із найкращих міст світу. Думаю, я та Італія — ідеальна пара", — сказав Леау.
Цього сезону Рафа Леау відіграв за Мілан 13 матчів, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.