Італія

Косовар може приєднатися до команди Мотти.

Туринському Ювентусу цікавий вінгер французького Лілля Едон Жегрова. Про це повідомляє італійське видання Tuttosport.

За інформацією джерела, туринці відновили свій інтерес до вінгера "догів" після очного матчу команд (1:1) у Лізі чемпіонів. У ньому футболіст відзначився результативною передачею, а також виграв більше половини дуелей та зробив вісім успішних спроб дриблінгу із загальних дванадцяти.

Зазначається, що італійський клуб хотів придбати гравця ще минулого літа, але вирішив, що вимоги Лілля занадто високі, і віддав перевагу оренді з Порту Франсішку Консейсау.

Підкреслюється, що гравець збірної Косово хоче залишити свій слід у Франції, а потім вивчити варіанти переходу в провідні європейські клуби.

Чинний контракт 25-річного косовара з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Едон Жегрова відіграв за Лілль 16 матчів, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.