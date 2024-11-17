Форвард "орлів" прокоментував свій перехід.
Педро Родрігес, Getty Images
17 листопада 2024, 10:07
Улітку 2021 року іспанський нападник Педро Родрігес перейшов у якості вільного агента з Рома до Лаціо.
Оскільки трансфер відбувався поміж командами з одного міста, які є запеклими суперниками, стосунки досвідченого футболіста з уболівальниками обох клубів набули неоднозначного характеру.
Утім, самого Педро, судячи з його останнього інтерв’ю, цей трансфер виключно мотивував на нові спортивні досягнення.
"Я не хочу знову повторювати деталі, які я вже згадував про Рому та досвід співпраці з Моурінью.
Це все вже залишилось у минулому, насправді Рома ухвалила найкраще рішення на той момент, і я вдячний їм за те, що вони відпустили мене до головної команди столиці — Лаціо.
Я хотів продовжити виступи в Серії А, де велика конкуренція, і моє бажання здійснилось.
Тепер сподіваюсь забити в наступному дербі. Ці матчі завжди були складними", — заявив іспанський виконавець.
Педро в цьому сезоні забив шість голів та віддав дві гольові передачі в 12 матчах.