Італія

Браїм дуже мало грає в Мадриді.

Мілан розглядає варіант із поверненням до клубу атакувального півзахисника мадридського Реала Браїма Діаса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу навряд чи погодиться на оренду 25-річного марокканця. Тим не менш, кандидатура Діаса продовжує вивчатися і цілком ймовірно, що "россонері" в майбутньому зроблять пропозицію "вершковим" щодо повноцінного переходу.

Зазначимо, що Діас виступав у складі Мілана на правах оренди з Реала починаючи з 2020 року і закінчуючи літом 2023. За цей час він відіграв за "россонері" 124 матчі, забив 18 голів та віддав 15 результативних передач.

Цього сезону Браїм Діас провів за Реал дев'ять матчів (254 хвилини), забив один м'яч та віддав дві результативні передачі.