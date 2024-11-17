Італія

На нас чекає вогняний матч.

Лідер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловився про майбутній матч з національною командою Франції в рамках 6-го туру Ліги націй. Його слова наводить сайт Альфредо Педулли.

"Зараз ми отримуємо задоволення на полі та поза ним, і це наша велика перевага. Зараз в збірній зібрана особлива група гравців, якій весело та добре разом. Ми знову знайшли єдність завдяки всьому тренерському штабу.

Ми знову знайшли себе, але тепер найскладніше — продовжувати в тому ж дусі. Ми повинні йти цим шляхом, працювати ще старанніше та з великим бажанням. Ми не можемо дочекатися, коли вийдемо на поле перед нашими вболівальниками.

На Сан-Сіро буде чудова атмосфера, і я думаю, що це також завдяки нашій грі останнім часом, що завтра на трибунах буде стільки пристрасті. Наша мета — зіграти чудову гру та показати свій футбол. Ми сподіваємося розважити наших вболівальників. Вони на це заслуговують.

Я спілкувався з деякими гравцями ПСЖ перед тим, як приїхати у тренувальний табір збірної, і це однозначно буде особливий матч. Буде багато поваги, але на полі ми будемо ворогами.

Любові від фанатів ніколи не бракувало, навіть коли справи йшли не дуже добре, вони завжди були з нами. Вони ніколи не здавалися. Ми завжди будемо віддавати все для наших фанатів і для тих, хто приходить підтримати нас на стадіонах", — сказав Доннарумма.

Гра між збірними Італії та Франції відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.