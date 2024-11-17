Італія

26-річний футболіст залишиться в нинішній команді.

Центральний захисник Ювентуса Федеріко Гатті підпише новий трудовий договір з туринським клубом. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці в соціальній мережі.

За даними джерела, контракт між сторонами буде підписано найближчим часом. Стверджується, що зарплата 26-річного італійця буде збільшена, а термін договору складе п'ять років.

Згідно з даними інтернет-порталу Transfermarkt, вартість захисника становить 25 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Гатті взяв участь у 13 матчах з урахуванням усіх турнірів і не відзначився результативними діями.