Італія

Нідерландський хавбек щасливий у таборі "россонері".

Центральний півзахисник Мілана Тіджані Рейндерс не збирається залишати свій поточний клуб.

За словами 26-річного нідерландця, він веде переговори з керівництвом "россонері" щодо продовження поточної угоди, яка спливає влітку 2028 року.

"Я дуже щасливий у Мілані. Ми ведемо переговори щодо продовження контракту. Я хочу залишитися тут надовго. Мілан є одним із найкращих клубів у світі, і я пишаюся тим, що граю за цю команду", — цитує слова слова Рейндерса журналіст Ніколо Скіра.

У поточному сезоні Тіджані Рейндерс провів за "россонері" 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив чотири голи та віддав три асисти. Портал Transfermarkt оцінює нідерландського хавбека в 30 мільйонів євро.