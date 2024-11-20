Італія

Гравець зазнав пошкодження в розташуванні збірної Португалії.

У Лаціо підтвердили, що лівий захисник Нуну Тавареш отримав травму під час паузи на матчі національних команд.

Гравець дебютував за збірну Португалії в матчі проти Польщі (5:1) в Лізі націй, залишивши лаву запасних на 88-й хвилині. Готуючись до поєдинку з Хорватією в останньому турі групового етапу турніру 24-річний португалець зазнав пошкодження.

Тавареш уже відновлюється від травми. Очікується, що він пропустить щонайменше найближчі два матчі Лаціо. У 13-му турі Серії А, 24 листопада, римляни прийматимуть Болонью, тоді як у 5-му турі Ліги Європи, теж на власному полі, зустрінуться з Лудогорцем (28 листопада).

На рахунку Нуну вісім гольових передач у десяти матчах за "орлів" у всіх турнірах цього сезону. Зараз захисник є найкращим асистентом чемпіонату Італії.