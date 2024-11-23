Завершився матч чемпіонату Італії.
Парма - Аталанта, Getty Images
23 листопада 2024, 23:51
У рамках 13-го туру італійської Серії А Аталанта вирушила на виїзд до Парми.
Гості здолали господарів і піднялися на перше місце. Парма опинилася на 13-му рядку.
Парма — Аталанта 1:3
Голи: Канчельєрі, 49 - Ретегі, 4, Едерсон, 39, Лукман, 75
Парма: Судзукі — Кулібалі (Ейно, 71), Дельпрато, Болоґг, Валері — Естевес (Алмквіст, 71), Зом — Ман, Канчельєрі (Шарпентьє, 82), Бенедичак (Міхейле, 46) — Бонні (Хаж Мохамед, 71)
Аталанта: Карнесеккі — Толой (Скальвіні, 82), Гін, Коссуну — Белланова (Куадрадо, 70), де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич (Де Кетеларе, 55) — Ретегі (Брешіаніні, 55), Лукман (Самарджич, 82)
Попередження: Руджері, де Рон.