У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Лаціо приймав Болонью.

Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи. Зазначимо, що на 35-й хвилині гри у складі гостей вилучення отримав Побега. 

Лаціо - Болонья 3:0
Голи: Жиго, 68, Дзакканьї, 72, Деле-Баширу, 90+2

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі (Флоран Тома Жиго, 46), Пеллегріні — Весіно (Ісаксен, 60), Ровелла, Гендузі — Родрігес (Діа, 60), Кастельянос (Деле-Баширу, 85), Дзакканьї (Чауна, 74)

Болонья: Равалья — Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі, Міранда — Побега, Фройлер (Фаббіан, 74) — Орсоліні (Урбанські, 46), Одгор (Даллінга, 74), Карлссон (Моро, 46) — Кастро (Гольм, 81)

Попередження: Жиго, Чауна, Пеллегріні — Побега, Гольм

Вилучення: Побега, 35. 