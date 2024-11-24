Завершився матч чемпіонату Італії.
Лаціо - Болонья, Getty Image
24 листопада 2024, 23:59
У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Лаціо приймав Болонью.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи. Зазначимо, що на 35-й хвилині гри у складі гостей вилучення отримав Побега.
Лаціо - Болонья 3:0
Голи: Жиго, 68, Дзакканьї, 72, Деле-Баширу, 90+2
Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі (Флоран Тома Жиго, 46), Пеллегріні — Весіно (Ісаксен, 60), Ровелла, Гендузі — Родрігес (Діа, 60), Кастельянос (Деле-Баширу, 85), Дзакканьї (Чауна, 74)
Болонья: Равалья — Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі, Міранда — Побега, Фройлер (Фаббіан, 74) — Орсоліні (Урбанські, 46), Одгор (Даллінга, 74), Карлссон (Моро, 46) — Кастро (Гольм, 81)
Попередження: Жиго, Чауна, Пеллегріні — Побега, Гольм
Вилучення: Побега, 35.