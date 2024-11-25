Легендарний тренер висловився про португальську зірку Мілана.
Саккі, getty images
25 листопада 2024, 19:54
Колишній головний тренер італійського Мілана Арріго Саккі висловився про гру вінгера "россонері" Рафаеля Леау. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.
"Чи розуміють люди, що Леау не є лідером через свій характер? У деяких матчах він грає добре. В інших він непомітний. Це як похід на риболовлю: ніколи не знаєш, чи повернешся ти з повним кошиком, чи з порожнім", — заявив Саккі.
Цього сезону Рафа Леау відіграв за Мілан 15 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.