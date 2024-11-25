Італія

Легендарний тренер висловився про португальську зірку Мілана.

Колишній головний тренер італійського Мілана Арріго Саккі висловився про гру вінгера "россонері" Рафаеля Леау. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Чи розуміють люди, що Леау не є лідером через свій характер? У деяких матчах він грає добре. В інших він непомітний. Це як похід на риболовлю: ніколи не знаєш, чи повернешся ти з повним кошиком, чи з порожнім", — заявив Саккі.

Цього сезону Рафа Леау відіграв за Мілан 15 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.