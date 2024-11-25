Італія

Відбувся заключний матч 13 туру італійського чемпіонату.

У заключному матчі 13 туру італійської Серії А Венеція на своєму полі поступилася Лечче з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 70 хвилині Патрік Доргу скористався асистом Антоніо Галло.

Після 13 турів Лечче набрав 12 очок і піднявся на 15 місце в Серії А, а у Венеції — вісім балів та останній рядок.

Венеція — Лечче 0:1

Гол: Доргу, 70.

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Шверко (Раймондо, 82) — Дзампано (Гапс, 74), Бузіо, Ніколуссі-Кавілья (Єбоа, 74), Дункан, Еллертссон (Стейн Б'яркасон, 90) — Орістаніо, Пох'янпало (Гютк'єр, 82).

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі, Рамадані (Каба, 84), Рафья (Гельгасон, 78) — Доргу, Крстович (Ребич, 56), П'єротті (Жан, 56).

Попередження: Єбоа — Рафья, Гашпар, Гільбер, Сансоне.