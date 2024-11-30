Завершився матч чемпіонату Італії.
Болонья - Венеція, Getty Images
30 листопада 2024, 23:59
У рамках 14-го туру італійської Серії А Болонья приймала Венецію. Господарі забили три голи і здобули легку перемогу над гостями.
Болонья — Венеція 3:0
Голи: Ндоє, 20 (пен), 71, Орсоліні, 69 (пен)
Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Гольм, 50), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Моро — Ндоє (Урбанські, 83), Одгор (Домінгес, 83), Карлссон (Даллінга, 64) — Кастро (Орсоліні, 64)
Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Шверко (Альтаре, 75) — Кандела, Дункан (Єбоа, 53), -, Гапс (Еллертссон, 46) — Орістаніо, Бузіо — Пох'янпало (Раймондо, 85)
Попередження: Шверко, Бузіо.