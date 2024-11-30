Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 30 листопада 2024 року.

У 14-му турі Серії А Мілан приймав Емполі. Команда Фонсеки не вигравала два матчі поспіль в чемпіонаті, тож мала виправляти ситуація.

"Россонері" вправно справились із завданням та розгромили суперника — 3:0. Дубль на рахунку Рейндерса, ще гол забив Мората. Мілан закріпився на 7-му місці, Емполі — 10-те.

Огляд матчу:

Мілан — Емполі 3:0

Голи: Мората, 19, Рейндерс, 44, 69

Мілан: Меньян — Роял, Габбія (Павлович, 75), Тіав, Ернандес — Фофана (Лофтус-Чік, 75), Рейндерс, Муса (Чуквезе, 75) — Пулішич, Мората, Леау (Камарда, 84)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Мар'януччі, 71), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Гендерсон, Анжорін (Еспозіто, 66), Пеццелла (Какаче, 46) — Коломбо (Сольбаккен, 46), Малех — Пеллегрі (Еконг, 76)

Попередження: Габбія, Муса — Коломбо, Гендерсон.