Ветеран може переїхати до Неаполя.
Данілу, getty images
01 грудня 2024, 14:43
Італійський Наполі хоче придбати 33-річного захисника Ювентуса Данілу в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, керівництво неаполітанського клубу планує придбати додаткового гравця в центр оборони, і бразилець є головним фаворитом на цю позицію.
Чинний контракт гравця з туринським клубом розрахований до 30 червня 2025 pоку з можливістю продовження на один рік.
Цього сезону Данілу відіграв за Ювентус 12 матчів.