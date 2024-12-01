Італія

Ветеран може переїхати до Неаполя.

Італійський Наполі хоче придбати 33-річного захисника Ювентуса Данілу в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво неаполітанського клубу планує придбати додаткового гравця в центр оборони, і бразилець є головним фаворитом на цю позицію.

Чинний контракт гравця з туринським клубом розрахований до 30 червня 2025 pоку з можливістю продовження на один рік.

Цього сезону Данілу відіграв за Ювентус 12 матчів.