Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 5 грудня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25 римський Лаціо прийматиме неаполітанський Наполі.

ЛАЦІО — НАПОЛІ

ЧЕТВЕР, 5 ГРУДНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні на вболівальників чекає головне протистояння розпочатого цього вівторка чергового раунду Кубка Італії. Певної інтриги додає й той факт, що вже в неділю ця зустріч відбудеться знову, але вже в Неаполі та в рамках чемпіонату країни (15-й тур). Напевно, саме тоді й варто розраховувати на максимально можливу кількість найкращих гравців обох команд на полі.

Лаціо до домашнього кубкового матчу підходить після двох поспіль невдалих результатів. Спочатку колектив Марко Бароні не впорався вдома з Лудогорцем (0:0, п'ятий тур основного етапу Ліги Європи), перервавши свою переможну серію з семи поєдинків у всіх турнірах, а потім настав кінець і серії без поразок, яка на момент виїзного матчу проти Парми минулої неділі (3:1, 14-й тур чемпіонату Італії) сягала позначки у вісім зустрічей. Тим не менш, на Стадіо Олімпіко "орли" не програють уже 16 поєдинків (включно з минулим сезоном), тож легко гостям точно не буде.

Якщо для римлян це буде старт у цьому розіграші Кубка Італії, то для Наполі — ні. Команді під керівництвом Антоніо Конте раніше довелося здолати двох представників Серії Б на власному полі. У першому офіційному матчі з новим керманичем "адзуррі" лише за підсумками серії пенальті (4:3) зуміли вибити з турніру Модену (0:0 в основний час), тоді як із Палермо неаполітанцям було значно легше — розгромна перемога з рахунком 5:0. Минулими вихідними клуб утримав своє лідерство в Серії А, мінімально впоравшись із Торіно на виїзді (0:1). Цей матч був 11-м "сухим" за цю кампанію в усіх турнірах.

Як Лаціо, так і Наполі, досягали максимального успіху в турнірі відносно нещодавно — п'ятьма (2018/19) та чотирма (2019/20) розіграшами раніше. Звісно ж, на тлі боротьби обох команд за Скудетто цей трофей явно не буде вважатися основною ціллю, але можливість відкрити лік таким перемогам із новими головними тренерами навряд чи комусь завадить. Однак, не варто забувати й про те, що на переможця цієї пари в чвертьфіналі чекатиме або чинний чемпіон Італії Інтер, або менш грізний за нього Удінезе.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мандас — Марушич, Жиго, Патрік, Пеллегріні — Ровелла, Гендузі — Чауна, Педро, Нослін — Кастельянос

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Марін, Жезус, Спінаццола — Фолоруншо, Гілмор — Нерес, Распадорі, Нгонге — Сімеоне

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