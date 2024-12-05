Італія

Невдача колективу Палладіно на власному полі.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25 Фіорентина приймала Емполі на Стадіо Артеміо Франкі.

Гості швидко вийшли вперед завдяки голу Еконга, не втративши мінімальної переваги в першому таймі. У другій половині зустрічі ініціативу перехопили господарі поля. Їм вдалося відігратися зусиллями Кіна та Соттіля, але Еспозіто пізніше відновив паритет.

В основний час виявити сильнішого командам так і не вдалося, а в серії пенальті більше пощастило андердогу протистояння. У чвертьфіналі підопічні Д'Аверси зустрінуться з переможцем пари Ювентус — Кальярі.

Фіорентина — Емполі* 2:2 (3:4 — серія пенальті)

Голи: Кін, 59, Соттіль, 70 — Еконг, 4, Еспозіто, 75

Фіорентина: Терраччано — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 74) — Мартінес Кварта (Річардсон, 52), Катальді — Кольпані (Іконе, 52), Бельтран (Гудмундссон, 74), Соттіль (Куаме, 82) — Кін

Емполі: Сегетті — Мар'януччі, Ісмайлі (Віті, 64), Тосто — Самбія (Г'ясі, 82), Гендерсон, Белардінеллі (Малех, 64), Какаче (Пеццелла, 64) — Сольбаккен (Коломбо, 74), Еконг — Еспозіто

Попередження: Госенс — Мар'януччі, Пеццелла