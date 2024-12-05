Італія

Вистачило менше пів року оренди для розуміння винятковості гравця.

Португальський нападник Франсішку Консейсан улітку цього року перейшов до туринського Ювентуса з португальського Порту на правах оренди за 7 млн євро.

Однак вистачило й менше половини цього терміну для того, аби 21-річний виконавець вразив тренерський штаб Тіаго Мотти та керівництво "Старої Синьйори", а та зрештою погодилась придбати його у "драконів" на повноцінній основі.

Повідомляється, що на січень Юве готує 30 млн євро задля того, щоб остаточно закрити питання цього трансферу.

Проте на заваді бажанням італійців може стати відсутність відповідного пункту викупу в орендній угоді гравця.

Порту бачить прогрес Консейсана в Серії A, тоді як місця для нього у власному складі, після конфлікту з його батьком, тренером Сержіу Консейсаном, — ні.

Наразі португальці чекатимуть на пропозиції інших покупців до кінця 2024 року, і якщо не знайдуть кращих варіантів — обіцяють відпустити свого футболіста до Турину.

Франсішку за 13 матчів забив два голи та віддав п’ять гольових передач.