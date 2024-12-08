Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 8 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 15-го туру італійської Серії А-2024/25 неаполітанський Наполі прийматиме римський Лаціо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 8 ГРУДНЯ, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На третій день після перемоги Лаціо над Наполі в Римі (3:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії команди зустрінуться ще раз, але вже в Неаполі. Не беручи участі в єврокубках, колектив Антоніо Конте тепер повністю зосереджений на боротьбі за Скудетто. Поразка сьогодні була б для неаполітанців болючішою за ту, якої вони зазнали в четвер, адже вона дозволить римлянам наблизитися до них у турнірній таблиці Серії А на відстань одного залікового бала.

В останніх десяти домашніх поєдинках із Лаціо в усіх турнірах Наполі має аж сім звитяг, одну нічию та дві поразки. Однак, досягти успіху в Неаполі римлянам вдалося під час двох попередніх зустрічей у 2023 році. Також варто зазначити, що в четвер "орли" продовжили свою безпрограшну серію в матчах проти Наполі — вона досягла позначки в чотири поєдинки. Тим не менш, сьогодні боротьба за перемогу буде серйознішою, аніж трьома днями раніше, коли стартовий склад "партенопейців" був далеко не оптимальним.

Двома тижнями раніше Наполі на Стадіо Дієго Армандо Марадона впорався з Ромою (1:0), іншим столичним клубом. Після чого так само скромно, з ідентичним рахунком, але все ще без проблем здолав на виїзді Торіно. В останніх п'яти матчах підопічні Конте здійснили лише чотири взяття воріт, та чи вистачить такої невеликої результативності на перемогу над Лаціо? У трьох із чотирьох випадків, коли команда Марко Бароні пропускала щонайменше два гола у виїзному поєдинку, вона зазнавала поразки.

Саме це сталося з римлянами в минулому турі Серії А, коли вони гостювали в Парми на Стадіо Енніо Тардіні та програли з рахунком 3:1. Сьогодні перед підопічними Бароні стоятиме завдання довести, що вони здатні досягати більшого поза власним полем, адже аж 19 з 28 наявних очок "орли" здобули саме на Стадіо Олімпіко. Навряд чи Лаціо готовий до чемпіонства, але й у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів кожен заліковий бал на вагу золота.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Кварацхелія

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Деле-Баширу, Ісаксен — Педро, Кастельянос, Дзакканьї

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