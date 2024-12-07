Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 7 грудня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 15-го туру італійської Серії А-2024/25 Ювентус на власному полі зустрінеться з Болоньєю.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ, 19:00. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРКЕТТІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Несподівана виїзна нічия з Лечче (1:1) минулими вихідними збільшила відстань між Ювентусом і лідируючим у Серії А Наполі. Зараз вона становить уже шість очок, тоді як Болонья, маючи домашній матч проти Мілана в запасі, поступається "б'янконері" п'ятьма заліковими балами. "Россоблу" до сьогоднішньої дуелі підходять на тлі двох "сухих" домашніх звитяг — над Венецією в чемпіонаті (3:0) та Монцею в 1/8 фіналу Кубка (4:0).

Ювентус під керівництвом колишнього головного тренера Болоньї Тіаго Мотти зазнав лише однієї поразки в 19 матчах у всіх турнірах, але аж 10 із них завершилися внічию. Важливо зауважити, що в усіх поєдинках Серії А-2024/25, крім чотирьох, "б'янконері" втримали свої ворота "сухими". Гостям Альянц Стедіум буде нелегко впоратися із захисною ланкою туринців, не кажучи вже про завдання господарям поля першої в ході цієї кампанії чемпіонату Італії поразки.

Маючи 17 перемог над Болоньєю в безпрограшній серії з 24 матчів турніру, Ювентус сподіватиметься покращити цю статистику, у гарному настрої підійшовши до домашньої зустрічі з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів, що відбудеться наступної середи. Тоді ж Болонья гостюватиме в Бенфіки.

Після непростого старту кампанії під керівництвом Вінченцо Італьяно "россоблу", здається, вдалося покращити свою форму, повноцінно націлившись на місце в зоні єврокубків. За кількістю здобутих очок в останніх п'яти турах Серії А Болонью поступається лише Аталанті (12 проти 15). Тим не менш, сьогодні команда буде боротися за залікові бали в статусі андердога. Участь у ЛЧ, напевно, тисне на гостей вже значно менше, ніж на господарів поля.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Даніло, Калулу, Гатті, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Веа — Влахович

Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда — Побега, Фройлер — Ндоє, Одгор, Домінгес — Кастро

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