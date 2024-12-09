Італія

Чергова зміна тренера у таборі представника Серії Б.

Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення Андреа Соттіля з посади головного тренера першої команди.

50-річний фахівець очолив клуб італійської Серії Б влітку цього року, проте не зміг продемонструвати задовільні результати, що і коштувало йому роботи.

Наразі Сампдорія йде на 15 місці у турнірній таблиці другого дивізіону, перебуваючи поблизу зони вильоту.

У 16 стартових турах цього сезону під керівництвом Соттіля команда набрала лише 17 очок.