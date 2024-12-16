Американець хоче зробити "соккер" спортом номером один в Штатах.
Пулішич, getty images
16 грудня 2024, 18:20
Один з лідерів італійського Мілана та збірної США Крістіан Пулішич висловився про документальний фільм "Пулішич" та розвиток футболу на Батьківщині. Його слова наводить The Athletic.
"Коли я дивився перший епізод фільму, то подумав: "Ого, я справді незграбний, і всі бачать у мені нудного хлопця, який не хоче виставляти своє життя напоказ. Сподіваюся, люди зрозуміють, що в мені є щось більше".
Одна з моїх головних цілей — надихнути наступне покоління футболістів і мою країну, а також не залишати людей байдужими. Я дивлюся на наближення чемпіонату світу в США, і цей вид спорту стає найпопулярнішим за всю історію. Здається, це вдалий час для мене.
Це просто надихає мене працювати ще старанніше і бути кращим — навіть не даючи їм ухвалювати рішення і не кажучи: "Це той хлопець, якого ми хочемо бачити в грі". Так що це завжди штовхало мене вперед.
Не можна сказати, що зараз у Мілані легше, ніж коли я був у Челсі, але був час, коли я почувався на вершині світу, грав чудово, і ця впевненість, цей менталітет без страху були для мене легкодоступними.
Був час, коли це було надзвичайно складно, тому що в мене не було ігрового часу. У якомусь сенсі я відчував тиск, що мені потрібно зробити якомога більше, коли я виходив на поле. Тепер я перебуваю в дійсно хорошому стані, в якому я почуваюся цілком впевнено. Я відчуваю велику довіру з боку клубу в багатьох відношеннях", — заявив Пулішич.
Цього сезону Крістіан Пулішич відіграв за Мілан 20 матчів, забив вісім голів та віддав шість результативних передач.