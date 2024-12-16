Італія

Американець хоче зробити "соккер" спортом номером один в Штатах.

Один з лідерів італійського Мілана та збірної США Крістіан Пулішич висловився про документальний фільм "Пулішич" та розвиток футболу на Батьківщині. Його слова наводить The Athletic.

"Коли я дивився перший епізод фільму, то подумав: "Ого, я справді незграбний, і всі бачать у мені нудного хлопця, який не хоче виставляти своє життя напоказ. Сподіваюся, люди зрозуміють, що в мені є щось більше".

Одна з моїх головних цілей — надихнути наступне покоління футболістів і мою країну, а також не залишати людей байдужими. Я дивлюся на наближення чемпіонату світу в США, і цей вид спорту стає найпопулярнішим за всю історію. Здається, це вдалий час для мене.

Це просто надихає мене працювати ще старанніше і бути кращим — навіть не даючи їм ухвалювати рішення і не кажучи: "Це той хлопець, якого ми хочемо бачити в грі". Так що це завжди штовхало мене вперед.