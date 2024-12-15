Італія

Мотта задоволений орендованим захисником.

Ювентус хоче викупити контракт французького центрального/правого захисника П'єра Калулу, який орендований у Мілана. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, влітку Ювентус підпише з 24-річним гравцем повноцінну угоду. Італійський клуб задоволений грою француза і вже остаточно вирішив підписати з ним контракт на постійній основі.

Зазначається, що особистий контракт з французом може бути підписаний до літа 2029 року.

Цього сезону П'єр Калулу відіграв за Ювентус 18 матчів та отримав дві жовті картки.