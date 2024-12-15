Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 15 грудня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 16-го туру італійської Серії А-2024/25 Комо на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 15 ГРУДНЯ, 19:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ СІНІГАЛЬЯ, КОМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У сьогоднішньому протистоянні Рома прагнутиме покращення своєї форми. Після повернення Клаудіо Раньєрі на посаду головного тренера "джаллороссі" вперше за поточну кампанію здобули дві перемоги поспіль у всіх турнірах. Підопічні Сеска Фабрегаса зараз переживають складні часи, підходячи до майбутнього поєдинку на тлі серії з дев'яти безвиграшних зустрічей. Тим не менш, враховуючи численні невдачі столичного клубу у виїзних матчах, Комо цілком може дати йому бій на власному полі.

"Б'янкоблу" в минулому турі чемпіонату Італії на виїзді протистояли одному з конкурентів у боротьбі за виживання. Поїхати з Венеції з одним заліковим балом (2:2) Комо допоміг гол екснападника Роми Андреа Белотті. Також важливо зазначити, що команда Фабрегаса за 16 матчів у всіх турнірах цього сезону жодного разу не втримала свої ворота "сухими", а її показник пропущених голів (28) є другим найгіршим у Серії А.

Компанія FAVBET вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми пропонується коефіцієнт 2.22, тоді як потенційний успіх Комо оцінюється показником 3.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30. На взяття воріт у виконанні Артема Довбика пропонується показник 2.00, тоді як коефіцієнтом 2.56 оцінюється сценарій "Перемога Роми з тоталом менше 4,5".

Римські "вовки" в минулому турі Серії А перервали свою шестиматчеву серію без перемог, розгромивши на Стадіо Олімпіко Лечче (4:1). У четвер, у шостому турі основного етапу Ліги Європи, у Римі гостювала Брага. Колектив Раньєрі здобув звитягу з ідентичною різницею голів (3:0), втримавши свої ворота на замку вперше з кінця жовтня (сім поєдинків). Зустріч на Стадіо Джузеппе Сінігалья — непогана можливість для Роми нарешті відкрити лік перемогам поза власним полем у цьому сезоні після десяти невдач поспіль.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Комо: Аудеро — Ван дер Бремпт, Доссена, Кемпф, Сала — С. Роберто, Да Кунья — Стрефецца, Пас, Фадера — Белотті

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Абдулхамід, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Ель Шаараві — Довбик

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