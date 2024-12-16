Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 16 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 16-го туру італійської Серії А-2024/25 римський Лаціо прийматиме міланський Інтер.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 16 ГРУДНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лаціо підходить до сьогоднішнього поєдинку на тлі трьох поспіль успіхів, яких клубу вдалося досягти після поразки від Парми на Стадіо Енніо Тардіні (3:1) на початку грудня. Колектив Марко Бароні довів, що та невдача була випадковістю, не тільки вибивши Наполі з 1/8 Кубка Італії (3:1) в Римі, але й обігравши неаполітанців у Серії А на виїзді з рахунком 1:0. Минулого четверга "орли" також гостювали в Аякса в Лізі Європи.

В Амстердамі Лаціо переміг із рахунком 3:1, продовживши очолювати турнірну таблицю другого за престижністю єврокубка за підсумками шести зіграних поєдинків. Ця звитяга гарантувала вихід римлян до плей-оф ЛЄ. Ймовірніше за все, команда Бароні опиниться в 1/8 фіналу, уникнувши двох додаткових матчів.

Компанія FAVBET вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера пропонується коефіцієнт 2.14, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40. На варіант "Інтер не програє з тоталом менше 2,5" пропонується показник 2.31, тоді як коефіцієнтом 2.65 оцінюється сценарій "Пенальті в матчі: так".

Ситуація Інтера в Лізі чемпіонів є трохи більш напруженою. Минулого вівторка "нерадзуррі" зазнали першої за шість турів поразки, також вперше пропустивши. Невдача спіткала підопічних Сімоне Індзагі в Леверкузені, де їм протистояв Баєр (1:0). Однак, міланський гранд теж навряд чи дозволить комусь відібрати в нього право на вихід до 1/8 фіналу плей-оф.

У минулому турі чемпіонату Італії Інтер, на відміну від свого сьогоднішнього суперника, розібрався з Пармою (3:1). Тоді серія колективу Індзагі без поразок у турнірі досягла позначки в дев'ять матчів. Чинному чемпіону сьогодні буде непросто, адже з усіх учасників Серії А-2024/25 саме Лаціо має найкращий показник здобутих вдома залікових балів.

Після зміни Лаціо на Інтер Сімоне Індзагі зазнав на Стадіо Олімпіко двох поразок із рахунком 3:1, хоча в минулому сезоні "нерадзуррі" зуміли впоратися з "орлами", здобувши звитягу з рахунком 2:0. Колишні колективи Марко Бароні в п'яти поєдинках із командами під керівництвом його сьогоднішнього візаві мають чотири поразки та нічию, тож побачимо, чи зможе змінитися ця тенденція сьогодні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Жиго, Тавареш — Гендузі, Ровелла, Ісаксен — Діа, Дзакканьї, Нослін

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

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