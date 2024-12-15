Італія

Легенда "россонері" до досі ображений на рідний клуб?

Легендарний капітан і колишній директор Мілана Паоло Мальдіні відхилив запрошення відвідати матч 16-го туру Серії А з Дженоа, у якому "россонері" святкуватимуть своє 125-річчя. Про це повідомляє calciomercato.com.

Влітку 2023 року, Мальдіні та його помічник Фредерік Массара були несподівано зняті зі своїх посад, що викликало обурення серед вболівальників міланського клубу.

Всю свою ігрову кар'єру Паоло Мальдіні провів в Мілані загалом відігравши 901 матч. У 2019 році він повернувся в "Міланелло" на посаду спортивного директора, пізніше обійнявши місце технічного директора клубу. Під час роботи Мальдіні в Мілані команда здобула перемогу в Серії А в сезоні-2021/22.