Туринський клуб був близький до першої поразки в поточному сезоні Серії А.
Ювентус - Венеція, Getty Images
14 грудня 2024, 23:49
У рамках 16-го туру італійської Серії А Ювентус приймав Венецію.
Господарі ледь уникли поразки завдяки голу Душана Влаховича на 95-й хвилині гри з пенальті.
Ювентус — Венеція 2:2
Голи: Гатті, 19, Влахович, 90+5 (пен) - Еллертссон, 61, Ідзес, 83
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Фаджолі, 81), Гатті, Калулу, да Сілва (Локателлі, 86) — Маккенні, Тюрам — Веа (Луїс, 66), Копмейнерс (Фернандеш Консейсан, 66), Їлдиз (Гонсалес, 86) — Влахович
Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода (Альтаре, 32), Шверко — Еллертссон (Гютк'єр, 81), Ніколуссі-Кавілья, Андерсен (Кандела, 74), Дзампано — Орістаніо (Чрнігой, 81), Бузіо — Пох'янпало (Єбоа, 74)
Попередження: Влахович — Дзампано, Єбоа, Шверко.