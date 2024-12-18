Історична невдача Лаціо, новий рекорд Аталанти та інше: підсумки 16-го туру Серії А

Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Шістнадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 16 грудня. Чотири дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Недільний поєдинок на Стадіо Ренато Даль'Ара цілком можна вважати другим найцікавішим у програмі 16-го туру. Вінченцо Італьяно на чолі Болоньї вперше зустрівся з Фіорентиною, яку очолював раніше. За відносно рівної гри перемога дісталася саме нинішнім підопічним спеціаліста. Так, "россоблу" перервали восьмиматчеву переможну та десятиматчеву безпрограшну серії команди Раффаеле Палладіно в чемпіонаті Італії.

Такими темпами, враховуючи невдачі Ювентуса та майбутній дуже ймовірний виліт із Ліги чемпіонів, Болонья цілком може нав'язати боротьбу за вихід до єврокубків і на наступний сезон. Фіорентині ж трохи не пощастило зазнати поразки саме зараз, адже попереду в "лілій" три поєдинки з командами, що перебувають у верхній частині турнірної таблиці, зокрема з Ювентусом і Наполі. Ці зустрічі мають остаточно продемонструвати, наскільки клуб із Флоренції дійсно готовий до битви за топ-4.

Болонья — Фіорентина 1:0

Гол: Одгор, 59 Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Пош, 83), Беукема, Лукумі, Гольм (Лікоянніс, 76) — Фройлер, Побега — Ндоє (Фергюсон, 46), Одгор, Домінгес (Ілінг, 82) — Кастро (Даллінга, 90) Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 83) — Катальді (Іконе, 70), Адлі — Кольпані (Річардсон, 70), Бельтран (Куаме, 83), Гудмундссон (Соттіль, 58) — Кін Попередження: Побега, Лікоянніс — Додо, Комуццо Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Єнс Одгор Центральний матч 16-го туру Серії А проходив на Стадіо Олімпіко в понеділок. Чергова зустріч Інтера під керівництвом Сімоне Індзагі з Лаціо, його колишнім колективом, мала бути боєм до останнього, але столичний клуб розчарував усіх, зазнавши розгромної невдачі, якою й не пахло протягом стартових 30 хвилин поєдинку. Тим не менш, ближче до завершення першого тайму "нерадзуррі" встигли аж двічі уразити ворота римлян. Колектив Марко Бароні, можна сказати, після перерви на полі так і не з'явився. Міланський гранд втричі збільшив свою перевагу, завдавши Лаціо найбільшої в його історії домашньої поразки. Явно не той результат, якого можна було очікувати після двох успіхів "орлів" у матчах проти Наполі. Для Інтера ж це була десята поспіль зустріч у турнірі без поразок (8В, 2Н). Лаціо — Інтер 0:6

Голи: Чалханоглу, 41 (пен.), Дімарко, 45, Барелла, 51, Думфріс, 53, Аугусто, 79, Тюрам, 89 Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла (Жиго, 28, Лаццарі, 46), Патрік, Тавареш — Ровелла, Гендузі — Ісаксен (Деле-Баширу, 57), Педро (Чауна, 57), Дзакканьї (Кастровіллі, 81) — Нослін Інтер: Зоммер — Біссек (Дарміан, 46), де Врей, Бастоні (Асллані, 63) — Думфріс, Барелла (Зелінські, 75), Чалханоглу (Аугусто, 63), Мхітарян, Дімарко (Б'юкенен, 83) — Тюрам, Мартінес Попередження: Ровелла, Дзакканьї — Чалханоглу, Бастоні, Біссек, Дарміан Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Хакан Чалханоглу

Програму 16-го туру чемпіонату Італії відкрили на Стадіо Карло Кастеллані. Емполі двічі поспіль порадував своїх уболівальників раніше, вибивши з 1/8 фіналу Кубка країни Фіорентину та розгромивши в Серії А Верону. Торіно ж, мало забиваючи й не набагато більше пропускаючи, не знав смаку перемог протягом шести турів. Долю поєдинку вирішив перший з кінця вересня гол Че Адамса. Мінімальна звитяга дозволила команді Паоло Ванолі наздогнати колектив Роберто Д'Аверси в турнірній таблиці.

Емполі — Торіно 0:1

Гол: Адамс, 70

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Конате, 90), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Анжорін (Грассі, 74), Малех, Пеццелла — Еспозіто, Какаче (Еконг, 74) — Коломбо (Самбія, 80)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Дембеле, 75), Коко, Мазіна — Педерсен (Лазаро, 84), Річчі, Лінетті, Гінейтіс (Влашич, 46), Соса — Карамо (Нджиє, 64), Санабрія (Адамс, 64)

Попередження: Грассі, Пеццелла — Мазіна, Коко, Педерсен

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Че Адамс

Відігратися на Кальярі за поразку від мадридського Реала в Лізі чемпіонів Аталанті не вдалося. Тим не менш, команда Джан П'єро Гасперіні все одно досягла бажаного результату на Сардинії. Результативний удар Ніколо Дзаніоло гарантував, що "нерадзуррі" точно залишаться на вершині за підсумками 16-го туру, а також допоміг встановити рекорд клубу за кількістю перемог поспіль (10) у Серії А. "Россоблу" все ж варто віддати належне, адже легко з ними гостям із Бергамо точно не було.

Кальярі — Аталанта 0:1

Гол: Дзаніоло, 66

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа (Паволетті, 77), Адопо, Дейола (Гаетано, 71), Макумбу (Марін, 77), Ауджелло (Оберт, 71) — Лувумбу (Фелічі, 53), Пікколі

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін (Джимсіті, 46), Колашинац — Белланова, Пашалич (Самарджич, 64), Едерсон, Руджері — Де Кетеларе (Дзаніоло, 64), Брешіаніні (де Рон, 46) — Ретегі (Лукман, 46)

Попередження: Луперто, Ауджелло, Оберт — де Рон, Дзаніоло, Самарджич

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Марко Карнезеккі

Удінезе намагався зачепитися за здобуття залікових балів у матчі проти Наполі на Стадіо Фріулі, вигравши перший тайм суботнього протистояння. Допоміг у цьому перший із середини вересня гол Флоріана Товена. По перерві підопічні Антоніо Конте повністю захопили ініціативу, не давши "б'янконері" бодай чимось відповісти на три голи у ворота Резвана Сави. Цим успіхом неаполітанці принаймні частково реабілітувалися за дві поразки від Лаціо. Для колективу Кости Руняїча це третя поспіль невдача на власному полі.

Удінезе — Наполі 1:3

Голи: Товен, 22 — Лукаку, 50, Джаннетті, 76 (авт.), Ангісса, 81

На 22-й хвилині Товен не реалізував пенальті (сейв Мерета)

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Джаннетті (Браво, 83) — Ехізібує (Камара, 70), Ловрич (Атта, 34), Карлстрем, Еккеленкамп (Абанква, 83), Земура (Модесто, 83) — Товен, Лукка

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Лоботка (Гілмор, 89), Мактоміней — Нерес (Распадорі, 85), Лукаку (Сімеоне, 80), Політано (Нгонге, 85)

Попередження: Атта — Політано

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Франк Ангісса

Ювентус вдруге поспіль був за крок від першої в сезоні поразки в чемпіонаті Італії. І якщо така ситуація в матчі проти Болоньї була хоча б відносно зрозумілою, враховуючи форму, в якій перебувають "россоблу", то факт того, що туринцям довелося рятуватися від домашньої невдачі в поєдинку з аутсайдером, викликає у вболівальників клубу все більше питань до Тіаго Мотти. На долю Венеції ця нічия навряд чи якось вплине. Підопічні Еусебіо Ді Франческо все ще йдуть останніми й максимумом для них поки що є обхід Монци, якій вони зараз поступаються за додатковими показниками.

Ювентус — Венеція 2:2

Голи: Гатті, 19, Влахович, 90+5 (пен.) — Еллертссон, 61, Ідзес, 83

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Фаджолі, 80), Гатті, Калулу, Даніло (Локателлі, 86) — Маккенні, Тюрам — Веа (Консейсан, 65), Копмейнерс (Луїс, 66), Їлдиз (Гонсалес, 86) — Влахович

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода (Альтаре, 32), Шверко — Еллертссон (Чрнігой, 81), Ніколуссі-Кавілья, Андерсен (Кандела, 74), Дзампано — Орістаніо (Гютк'єр, 81), Бузіо — Пох'янпало (Єбоа, 74)

Попередження: Влахович — Дзампано, Єбоа, Шверко

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ганс Ніколуссі-Кавілья

Лечче вийшов переможцем із дуелі претендентів на виліт із Серії А. "Джаллороссі" в неділю приймали Монцу на Стадіо Віа дель Маре й дійсно виглядали трохи краще за підопічних Алессандро Нести. Лечче лише вдруге за сезон забив більше одного гола за матч, але вперше клубу вистачило цього для перемоги. Після чотирьох матчів під керівництвом Марко Джампаоло команда тепер має стільки ж звитяг (дві), скільки було з Лукою Готті в перших 12-ти. "Б'янкороссі" в той же час свою безвиграшну серію продовжили до дев'яти поєдинків.

Лечче — Монца 2:1

Голи: Моренте, 3, Крстович, 44 — Доргу, 37 (авт.)

На 13-й хвилині Крстович не реалізував пенальті (сейв Тураті)

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Доргу — Кулібалі, Беріша (Рамадані, 55), Рафья (Гельгасон, 68) — П'єротті (Каба, 89), Крстович (Ребич, 68), Моренте

Монца: Тураті — Іццо (Сенсі, 67), Марі, Кальдірола (Карбоні, 39) — Бірінделлі (Перейра, 79), Бондо, Б'янко (Марич, 79), Кір'якопулос — Мальдіні, Капрарі (Форсон, 67) — Мота

Попередження: Рафья — Кір'якопулос, Іццо, Б'янко, Мальдіні, Перейра

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Тете Моренте

Здавалося б, після шести поспіль поразок Верони на виїзді, Парма в поєдинку з нею на Стадіо Енніо Тардіні має набрати щонайменше один заліковий бал. Однак, уже на старті зустрічі команда Паоло Дзанетті несподівано відкрила рахунок, у підсумку здобувши першу від початку вересня перемогу поза власним полем і вибравшись із зони вильоту. Колективу Фабіо Пекк'ї не вистачає стабільності, але, принаймні поки що, про потенційний виліт вболівальникам "джаллоблу" перейматися. Майже всі конкуренти в боротьбі за збереження місця серед "еліти" зараз виглядають гірше за Парму.

Парма — Верона 2:3

Голи: Зом, 19, 90 — Коппола, 5, Сарр, 57, Москера, 75

Парма: Судзукі — Дельпрато, Леоні (Ейно, 66), Болоґг, Валері — Зом, Естевес (Хаж Мохамед, 8) — Ман, Ернані (Кейта, 46), Канчельєрі (Алмквіст, 46) — Бонні

Верона: Монтіпо — Чачуа, Давідович, Коппола, Гіларді — Белаян, Дуда — Харруї (Данилюк, 67), Суслов (Сілва, 85), Лазович (Роша Лівраменто, 67) — Сарр (Москера, 67)

Попередження: Ернані — Коппола, Дуда

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Амін Сарр

Рома після перших двох поспіль перемог у сезоні мала чудову можливість покращити свою ситуацію, скориставшись поганою формою Комо. Однак, Алессандро Габріеллоні був проти здобуття "джаллороссі" бодай одного очка — у компенсований час він відзначився голом та асистом, допомігши команді Сеска Фабрегаса перервати дев'ятиматчеву безвиграшну серію. Багато про що каже той факт, що підопічні Клаудіо Раньєрі стали першими, у поєдинку з ким "б'янкоблу" втримали свої ворота на замку. Проблеми столичного клубу все ж нікуди не поділися.