Історична невдача Лаціо, новий рекорд Аталанти та інше: підсумки 16-го туру Серії А

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.
Шістнадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 16 грудня. Чотири дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.
У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.
Недільний поєдинок на Стадіо Ренато Даль'Ара цілком можна вважати другим найцікавішим у програмі 16-го туру. Вінченцо Італьяно на чолі Болоньї вперше зустрівся з Фіорентиною, яку очолював раніше. За відносно рівної гри перемога дісталася саме нинішнім підопічним спеціаліста. Так, "россоблу" перервали восьмиматчеву переможну та десятиматчеву безпрограшну серії команди Раффаеле Палладіно в чемпіонаті Італії.
Такими темпами, враховуючи невдачі Ювентуса та майбутній дуже ймовірний виліт із Ліги чемпіонів, Болонья цілком може нав'язати боротьбу за вихід до єврокубків і на наступний сезон. Фіорентині ж трохи не пощастило зазнати поразки саме зараз, адже попереду в "лілій" три поєдинки з командами, що перебувають у верхній частині турнірної таблиці, зокрема з Ювентусом і Наполі. Ці зустрічі мають остаточно продемонструвати, наскільки клуб із Флоренції дійсно готовий до битви за топ-4.
Болонья — Фіорентина 1:0
Гол: Одгор, 59
Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Пош, 83), Беукема, Лукумі, Гольм (Лікоянніс, 76) — Фройлер, Побега — Ндоє (Фергюсон, 46), Одгор, Домінгес (Ілінг, 82) — Кастро (Даллінга, 90)
Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 83) — Катальді (Іконе, 70), Адлі — Кольпані (Річардсон, 70), Бельтран (Куаме, 83), Гудмундссон (Соттіль, 58) — Кін
Попередження: Побега, Лікоянніс — Додо, Комуццо
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Єнс Одгор
Центральний матч 16-го туру Серії А проходив на Стадіо Олімпіко в понеділок. Чергова зустріч Інтера під керівництвом Сімоне Індзагі з Лаціо, його колишнім колективом, мала бути боєм до останнього, але столичний клуб розчарував усіх, зазнавши розгромної невдачі, якою й не пахло протягом стартових 30 хвилин поєдинку. Тим не менш, ближче до завершення першого тайму "нерадзуррі" встигли аж двічі уразити ворота римлян.
Колектив Марко Бароні, можна сказати, після перерви на полі так і не з'явився. Міланський гранд втричі збільшив свою перевагу, завдавши Лаціо найбільшої в його історії домашньої поразки. Явно не той результат, якого можна було очікувати після двох успіхів "орлів" у матчах проти Наполі. Для Інтера ж це була десята поспіль зустріч у турнірі без поразок (8В, 2Н).
Лаціо — Інтер 0:6
Голи: Чалханоглу, 41 (пен.), Дімарко, 45, Барелла, 51, Думфріс, 53, Аугусто, 79, Тюрам, 89
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла (Жиго, 28, Лаццарі, 46), Патрік, Тавареш — Ровелла, Гендузі — Ісаксен (Деле-Баширу, 57), Педро (Чауна, 57), Дзакканьї (Кастровіллі, 81) — Нослін
Інтер: Зоммер — Біссек (Дарміан, 46), де Врей, Бастоні (Асллані, 63) — Думфріс, Барелла (Зелінські, 75), Чалханоглу (Аугусто, 63), Мхітарян, Дімарко (Б'юкенен, 83) — Тюрам, Мартінес
Попередження: Ровелла, Дзакканьї — Чалханоглу, Бастоні, Біссек, Дарміан
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Хакан Чалханоглу
Програму 16-го туру чемпіонату Італії відкрили на Стадіо Карло Кастеллані. Емполі двічі поспіль порадував своїх уболівальників раніше, вибивши з 1/8 фіналу Кубка країни Фіорентину та розгромивши в Серії А Верону. Торіно ж, мало забиваючи й не набагато більше пропускаючи, не знав смаку перемог протягом шести турів. Долю поєдинку вирішив перший з кінця вересня гол Че Адамса. Мінімальна звитяга дозволила команді Паоло Ванолі наздогнати колектив Роберто Д'Аверси в турнірній таблиці.
Емполі — Торіно 0:1
Гол: Адамс, 70
Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Конате, 90), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Анжорін (Грассі, 74), Малех, Пеццелла — Еспозіто, Какаче (Еконг, 74) — Коломбо (Самбія, 80)
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Дембеле, 75), Коко, Мазіна — Педерсен (Лазаро, 84), Річчі, Лінетті, Гінейтіс (Влашич, 46), Соса — Карамо (Нджиє, 64), Санабрія (Адамс, 64)
Попередження: Грассі, Пеццелла — Мазіна, Коко, Педерсен
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Че Адамс
Відігратися на Кальярі за поразку від мадридського Реала в Лізі чемпіонів Аталанті не вдалося. Тим не менш, команда Джан П'єро Гасперіні все одно досягла бажаного результату на Сардинії. Результативний удар Ніколо Дзаніоло гарантував, що "нерадзуррі" точно залишаться на вершині за підсумками 16-го туру, а також допоміг встановити рекорд клубу за кількістю перемог поспіль (10) у Серії А. "Россоблу" все ж варто віддати належне, адже легко з ними гостям із Бергамо точно не було.
Кальярі — Аталанта 0:1
Гол: Дзаніоло, 66
Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа (Паволетті, 77), Адопо, Дейола (Гаетано, 71), Макумбу (Марін, 77), Ауджелло (Оберт, 71) — Лувумбу (Фелічі, 53), Пікколі
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін (Джимсіті, 46), Колашинац — Белланова, Пашалич (Самарджич, 64), Едерсон, Руджері — Де Кетеларе (Дзаніоло, 64), Брешіаніні (де Рон, 46) — Ретегі (Лукман, 46)
Попередження: Луперто, Ауджелло, Оберт — де Рон, Дзаніоло, Самарджич
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Марко Карнезеккі
Удінезе намагався зачепитися за здобуття залікових балів у матчі проти Наполі на Стадіо Фріулі, вигравши перший тайм суботнього протистояння. Допоміг у цьому перший із середини вересня гол Флоріана Товена. По перерві підопічні Антоніо Конте повністю захопили ініціативу, не давши "б'янконері" бодай чимось відповісти на три голи у ворота Резвана Сави. Цим успіхом неаполітанці принаймні частково реабілітувалися за дві поразки від Лаціо. Для колективу Кости Руняїча це третя поспіль невдача на власному полі.
Удінезе — Наполі 1:3
Голи: Товен, 22 — Лукаку, 50, Джаннетті, 76 (авт.), Ангісса, 81
На 22-й хвилині Товен не реалізував пенальті (сейв Мерета)
Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Джаннетті (Браво, 83) — Ехізібує (Камара, 70), Ловрич (Атта, 34), Карлстрем, Еккеленкамп (Абанква, 83), Земура (Модесто, 83) — Товен, Лукка
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Лоботка (Гілмор, 89), Мактоміней — Нерес (Распадорі, 85), Лукаку (Сімеоне, 80), Політано (Нгонге, 85)
Попередження: Атта — Політано
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Франк Ангісса
Ювентус вдруге поспіль був за крок від першої в сезоні поразки в чемпіонаті Італії. І якщо така ситуація в матчі проти Болоньї була хоча б відносно зрозумілою, враховуючи форму, в якій перебувають "россоблу", то факт того, що туринцям довелося рятуватися від домашньої невдачі в поєдинку з аутсайдером, викликає у вболівальників клубу все більше питань до Тіаго Мотти. На долю Венеції ця нічия навряд чи якось вплине. Підопічні Еусебіо Ді Франческо все ще йдуть останніми й максимумом для них поки що є обхід Монци, якій вони зараз поступаються за додатковими показниками.
Ювентус — Венеція 2:2
Голи: Гатті, 19, Влахович, 90+5 (пен.) — Еллертссон, 61, Ідзес, 83
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Фаджолі, 80), Гатті, Калулу, Даніло (Локателлі, 86) — Маккенні, Тюрам — Веа (Консейсан, 65), Копмейнерс (Луїс, 66), Їлдиз (Гонсалес, 86) — Влахович
Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода (Альтаре, 32), Шверко — Еллертссон (Чрнігой, 81), Ніколуссі-Кавілья, Андерсен (Кандела, 74), Дзампано — Орістаніо (Гютк'єр, 81), Бузіо — Пох'янпало (Єбоа, 74)
Попередження: Влахович — Дзампано, Єбоа, Шверко
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ганс Ніколуссі-Кавілья
Лечче вийшов переможцем із дуелі претендентів на виліт із Серії А. "Джаллороссі" в неділю приймали Монцу на Стадіо Віа дель Маре й дійсно виглядали трохи краще за підопічних Алессандро Нести. Лечче лише вдруге за сезон забив більше одного гола за матч, але вперше клубу вистачило цього для перемоги. Після чотирьох матчів під керівництвом Марко Джампаоло команда тепер має стільки ж звитяг (дві), скільки було з Лукою Готті в перших 12-ти. "Б'янкороссі" в той же час свою безвиграшну серію продовжили до дев'яти поєдинків.
Лечче — Монца 2:1
Голи: Моренте, 3, Крстович, 44 — Доргу, 37 (авт.)
На 13-й хвилині Крстович не реалізував пенальті (сейв Тураті)
Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Доргу — Кулібалі, Беріша (Рамадані, 55), Рафья (Гельгасон, 68) — П'єротті (Каба, 89), Крстович (Ребич, 68), Моренте
Монца: Тураті — Іццо (Сенсі, 67), Марі, Кальдірола (Карбоні, 39) — Бірінделлі (Перейра, 79), Бондо, Б'янко (Марич, 79), Кір'якопулос — Мальдіні, Капрарі (Форсон, 67) — Мота
Попередження: Рафья — Кір'якопулос, Іццо, Б'янко, Мальдіні, Перейра
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Тете Моренте
Здавалося б, після шести поспіль поразок Верони на виїзді, Парма в поєдинку з нею на Стадіо Енніо Тардіні має набрати щонайменше один заліковий бал. Однак, уже на старті зустрічі команда Паоло Дзанетті несподівано відкрила рахунок, у підсумку здобувши першу від початку вересня перемогу поза власним полем і вибравшись із зони вильоту. Колективу Фабіо Пекк'ї не вистачає стабільності, але, принаймні поки що, про потенційний виліт вболівальникам "джаллоблу" перейматися. Майже всі конкуренти в боротьбі за збереження місця серед "еліти" зараз виглядають гірше за Парму.
Парма — Верона 2:3
Голи: Зом, 19, 90 — Коппола, 5, Сарр, 57, Москера, 75
Парма: Судзукі — Дельпрато, Леоні (Ейно, 66), Болоґг, Валері — Зом, Естевес (Хаж Мохамед, 8) — Ман, Ернані (Кейта, 46), Канчельєрі (Алмквіст, 46) — Бонні
Верона: Монтіпо — Чачуа, Давідович, Коппола, Гіларді — Белаян, Дуда — Харруї (Данилюк, 67), Суслов (Сілва, 85), Лазович (Роша Лівраменто, 67) — Сарр (Москера, 67)
Попередження: Ернані — Коппола, Дуда
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Амін Сарр
Рома після перших двох поспіль перемог у сезоні мала чудову можливість покращити свою ситуацію, скориставшись поганою формою Комо. Однак, Алессандро Габріеллоні був проти здобуття "джаллороссі" бодай одного очка — у компенсований час він відзначився голом та асистом, допомігши команді Сеска Фабрегаса перервати дев'ятиматчеву безвиграшну серію. Багато про що каже той факт, що підопічні Клаудіо Раньєрі стали першими, у поєдинку з ким "б'янкоблу" втримали свої ворота на замку. Проблеми столичного клубу все ж нікуди не поділися.
Комо — Рома 2:0
Голи: Габріеллоні, 90+3, Пас, 90+7
Комо: Рейна — Ван дер Бремпт, Гольданіга, Кемпф, Барба — Да Кунья (Коне, 79), Енгельгардт (Роберто, 64) — Стрефецца (Габріеллоні, 80), Пас, Фадера — Белотті (Кутроне, 64)
Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Абдулхамід (Манчіні, 62), Ле Фе (Пізіллі, 62), Коне, Анхеліньйо — Салемакерс (Пеллегріні, 62), Ель Шаараві (Довбик, 46) — Дібала (Суле, 76)
Попередження: Гольданіга, Гольданіга, Белотті, Ван дер Бремпт, Да Кунья, Коне, Габріеллоні — Ле Фе
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Алессандро Габріеллоні
Мілан приймав Дженоа, паралельно святкуючи важливу подію — 125-річчя клубу. Проте, порадувати вболівальників ані перемогою, ані хоча б голами команді Паулу Фонсеки не вдалося. Господарі поля мали значну перевагу над гостями, але без трансформації цієї переваги у взяття воріт на більше, ніж нічийний результат, розраховувати доводиться вкрай рідко. Генуезці вшосте поспіль не програли, вчетверте втримавши свої ворота "сухими" за цей час. Якість виступу колективу Патріка Вієйра була сумнівною, але самим фактом здобуття одного залікового бала в ньому мають бути задоволені всі.
Мілан — Дженоа 0:0
Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Тіав, Хіменес — Рейндерс, Фофана — Чуквезе (Окафор, 76), Лібералі (Камарда, 62), Леау — Абрагам (Мората, 46)
Дженоа: Леалі — Вольякко (Сабеллі, 46), Бані, Васкес, Мартін — Дзанолі (Нортон-Каффі, 90), Торсбю, Міретті (Вітінья, 80) — Бадель, Френдруп — Пінамонті
Попередження: Вольякко, Дзанолі
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Нікола Леалі
ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO
Че Адамс забив у ворота Емполі з 47,71 метра. Це найбільша для гола в Серії А дистанція з моменту взяття воріт Фрозіноне (54,89 метра) у виконанні Федеріко Дімарко в листопаді 2023 року.
Торіно вперше в 2024 році зберіг свої ворота "сухими" в двох поспіль виїзних матчах чемпіонату Італії й вперше з квітня-травня 2023-го загалом (4 рази).
Ніколо Дзаніоло забив у щонайменше двох поспіль матчах Серії А вперше з жовтня-листопада 2019 року (у трьох поспіль тоді).
Аталанта вперше в історії має серію з 10 перемог у чемпіонаті Італії. Клуб перебуває на вершині турнірної таблиці Серії А за підсумками принаймні двох ігрових тижнів поспіль вперше після повернення змагання до формату з 20-ма учасниками (із сезону-2004/05).
У 5 з 7 сезонів в якості тренера в Серії А команди Антоніо Конте досягали позначки в 35 очок у перших 16 турах під його керівництвом, що є відсотковим рекордом (71%) для тренерів у цьому турнірі.
Ювентус має лише шість перемог у стартових 16 турах Серії А-2024/25. В еру 3-х очок за перемогу лише раз вони досягали такої ж невеликої кількості успіхів на даному етапі — у сезоні-1998/99.
В Ювентуса зараз 3 звитяги в 9 домашніх поєдинках чемпіонату Італії-2024/25. Лише двічі "б'янконері" мали стільки ж або менше на даному етапі — 2 у сезонах-1956/57 і 1988/89.
В історії Серії А лише двом командам вдалося завершити сезон у топ-5, щонайменше 10 разів зігравши внічию в стартових 16 турах — Рома з 10-ма в сезоні-1954/55 та Інтер із 12-ма в 2004/05.
Із моменту свого дебюту в Серії А (27 серпня 2023 року) Нікола Крстович лідирує за кількістю невдач з 11-метрової позначки (3 з 5 спроб).
Даніель Москера забив найбільшу кількість голів у Серії А-2024/25 після виходів на поле з лави запасних (4 з 4). Жоден гравець топ-5 чемпіонатів не має більше (також по 4 в Джона Дурана, Крістіана Стуані й Александера Серлота).
Рома вчетверте в історії має 8 поразок у стартових 16 турах Серії А. Раніше те саме сталося в сезонах-1973/74, 1950/51 і 1949/50.
Мілан не забив жодного гола в трьох із чотирьох останніх домашніх матчів чемпіонату Італії. Стільки ж разів суперникам "россонері" вдалося зберегти свої ворота "сухими" в попередніх 45 поєдинках турніру на Стадіо Джузеппе Меацца.
Завдяки реалізованому в матчі проти Лаціо пенальті Хакан Чалханоглу досягнув позначки в 100 результативних дій у Серії А (48+52).
Протягом останніх двох сезонів Серії А серед захисників лише Федеріко Дімарко відзначився більшою кількістю голів (8), ніж Дензел Думфріс (7).
Інтер встановив особистий рекорд за кількістю голів (47) на виїзді в чемпіонаті Італії протягом календарного року.
Інтер вперше мав 6 різних авторів голів у виїзному поєдинку Серії А.
* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.