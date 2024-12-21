Міланський клуб хотів би бачити у себе плеймейкера Комо.
Ніко Пас, Getty Images
21 грудня 2024, 13:35
Атакуючий півзахисник Комо Ніко Пас входить до сфери інтересів міланського Інтера. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, "нерадзуррі" уважно слідкують за прогресом 20-річного аргентинця, 50% з наступного продажу якого отримає його колишній клуб мадридський Реал.
Нагадаємо, що Пас приєднався до команди Сеска Фабрегаса минулого літа за 6 мільйонів євро.
У цьому сезоні Серії А на рахунку аргентинського плеймейкера 15 матчів, в яких він відзначився двома голами та чотирма асистами.