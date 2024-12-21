Італія

Міланський клуб хотів би бачити у себе плеймейкера Комо.

Атакуючий півзахисник Комо Ніко Пас входить до сфери інтересів міланського Інтера. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" уважно слідкують за прогресом 20-річного аргентинця, 50% з наступного продажу якого отримає його колишній клуб мадридський Реал.

Нагадаємо, що Пас приєднався до команди Сеска Фабрегаса минулого літа за 6 мільйонів євро.

У цьому сезоні Серії А на рахунку аргентинського плеймейкера 15 матчів, в яких він відзначився двома голами та чотирма асистами.