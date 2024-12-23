Італія

Захисника підписали на початку вересня.

Іспанський центральний захисник Маріо Ермосо в своїй кар’єрі тривалий час не полишав межі рідної країни, проте влітку цього року його контракт із мадридським Атлетіко добіг до завершення, тож футболіст вирішив випробувати долю деінде.

На початку вересня з’явився варіант із трансфером 29-річного виконавця до італійської Роми в якості вільного агента й сторони доволі швидко дійшли згоди щодо його умов.

Однак постійні зміни головних тренерів у "вовків" майже не залишають шансів новачкам на нормальну адаптацію в новому колективі, тож Ермосо в підсумку став жертвою цього процесу.

На рахунку гравця лише 622 хвилини в 13 матчах та один забитий м’яч, що для Роми виявилось не надто переконливими показниками.

Як наслідок, клуб очікуватиме на пропозиції щодо футболіста під час трансферного вікна й намагатиметься знайти для нього оптимальний варіант продовження кар’єри.