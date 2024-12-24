Італія

У Римі задоволені виступами бельгійського вінгера.

Правий вінгер Роми Алексіс Салемакерс, права на якого належать Мілану, може перебратися до Риму на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "вовків" задоволене виступами 25-річного бельгійця, тому розглядає його трансфер на постійній основі.

Зазначається, що Мілан хоче заробити на продажі Салемакерса 15-18 мільйонів євро.

У поточному сезоні Алексіс Салемакерс провів за Рому 10 матчів, в яких він забив два голи та віддав два асисти.