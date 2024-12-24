У Римі задоволені виступами бельгійського вінгера.
Алексіс Салемакерс, Getty Images
24 грудня 2024, 21:17
Правий вінгер Роми Алексіс Салемакерс, права на якого належать Мілану, може перебратися до Риму на постійній основі.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "вовків" задоволене виступами 25-річного бельгійця, тому розглядає його трансфер на постійній основі.
Зазначається, що Мілан хоче заробити на продажі Салемакерса 15-18 мільйонів євро.
У поточному сезоні Алексіс Салемакерс провів за Рому 10 матчів, в яких він забив два голи та віддав два асисти.