Правий вінгер Роми Алексіс Салемакерс, права на якого належать Мілану, може перебратися до Риму на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "вовків" задоволене виступами 25-річного бельгійця, тому розглядає його трансфер на постійній основі.

Зазначається, що Мілан хоче заробити на продажі Салемакерса 15-18 мільйонів євро.

У поточному сезоні Алексіс Салемакерс провів за Рому 10 матчів, в яких він забив два голи та віддав два асисти.