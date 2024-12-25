Італія

У клубі впевнені в темпах зростання гравця.

Албанський півзахисник Кріст'ян Асллані влітку 2023 року перейшов з Емполі до міланського Інтера за 15,7 млн євро та провів сезон у якості гравця ротації, зігравши 31 матч (1 гол + 2 гольові передачі).

Перед початком поточної кампанії 22-річний виконавець оновив угоду із "зміями", проте це не гарантувало йому якісної зміни статусу в колективі Сімоне Індзагі.

Наразі футболіст провів 12 матчів (404 хвилини), забивши один гол та віддавши один гольовий пас.

На цьому тлі перед початком зимового трансферного вікна щодо Асллані до Інтера звернувся неназваний клуб англійської Прем’єр-ліги та запропонував "дуже великі гроші" за повноцінний перехід.

Однак міланський клуб відповів відмовою на цю пропозицію — "нерадзуррі" повністю задоволені темпами зростання албанця й цієї зими він точно не залишить клуб.