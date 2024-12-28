Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 28 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 18-го туру італійської Серії А-2024/25 Лаціо на власному полі зустрінеться з Аталантою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 28 ГРУДНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Аталанта може завершити рік на вершині турнірної таблиці Серії А, але для цього клубу з Бергамо потрібно пройти непросте випробування у вигляді поєдинку з Лаціо в столиці Італії. Успіх сьогодні ввечері дозволить колективу Джан П'єро Гасперіні досягти позначки в 12 перемог поспіль у чемпіонаті. Додати "нерадзуррі" впевненості у власних силах має нещодавній провальний домашній для римлян матч проти Інтера.

Міланський гранд нищівною звитягою з рахунком 6:0 перервав 17-матчеву серію "б'янкочелесті" без поразок у всіх турнірах на власному полі, показавши, що команда Марко Бароні до повноцінної боротьби за Скудетто ще не готова.

Компанія FAVBET вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти пропонується коефіцієнт 2.39, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.35. На гол одного з найкращих бомбардирів турніру Адемоли Лукмана пропонується показник 2.60, тоді як коефіцієнтом 2.62 оцінюється сценарій "Аталанта не програє і тотал більше 2,5".

Минулий тур чемпіонату Італії видався однаково не найлегшим для обох команд. Лаціо завдяки голу Адама Марушича на 87-й хвилині дотиснув Лечче у виїзному поєдинку, здобувши перемогу з рахунком 2:1, тоді як Аталанті на 86-й хвилині домашнього матчу проти Емполі (3:2) досягти бажаного результату допомогло друге взяття воріт у виконанні Шарля Де Кетеларе.

В останніх десяти домашніх поєдинках з Аталантою в чемпіонаті Лаціо має чотири перемоги та три поразки (різниця забитих-пропущених голів — 16:16). Зустріч, яка відбулася в Римі минулого року, дозволила столичному клубу перервати шестиматчеву серію без звитяг над колективом із Бергамо в цьому турнірі. Долю того поєдинку вирішив третій гол господарів поля на 83-й хвилині у виконанні Матіаса Весіно (3:2).

Сьогодні підопічні Бароні намагатимуться повторити той успіх команди Мауріціо Саррі, реабілітувавшись за раніше згаданий розгром від Інтера на очах своїх уболівальників.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла, Деле-Баширу — Ісаксен, Кастельянос, Дзакканьї

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Пашалич — Де Кетеларе, Лукман

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