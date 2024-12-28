Італія

Супер Маріо приєднався до Дженоа в жовтні.

Нападник Дженоа Маріо Балотеллі може покинути італійський клуб у січні. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, інтерес до футболіста проявляє мексиканський Крус Асуль.

Зазначається, що переговори між Балотеллі та Крус Асуль перебувають на просунутій стадії. Сторонам залишилося домовитися про заробітну плату нападника.

Балотеллі приєднався до Дженоа наприкінці жовтня в якості вільного агента. За цей період 34-річний італієць взяв участь у шести матчах Серії А, в яких загалом провів на полі 56 хвилин, не відзначившись результативними діями.