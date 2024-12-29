Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 29 грудня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 18-го туру італійської Серії А-2024/25 Ювентус на власному полі зустрінеться з Фіорентиною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 29 ГРУДНЯ, 19:00. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Маючи однакову кількість очок перед зустріччю в Турині, Ювентус і Фіорентина сьогодні намагатимуться наблизитися в турнірній таблиці Серії А до Лаціо, який менш ніж днем раніше поділив залікові бали з Аталантою в столиці Італії (1:1). Колектив Тіаго Мотти йде шостим, досі не знаючи смаку поразок, тоді як команда Раффаеле Палладіно мінімально випереджає його за додатковими показниками.

У минулому турі "б'янконері" далеко не найвпевненішою перемогою у виїзному матчі проти Монци (2:1) перервали свою серію з чотирьох поспіль нічийних результатів у чемпіонаті Італії. "Лілії" ж навпаки зазнали другої поспіль поразки в турнірі (вперше за вісім місяців), поступившись вдома Удінезе з ідентичним рахунком.

Не додає Фіорентині впевненості й статистика останніх десяти матчів проти Ювентуса на виїзді в Серії А. На рахунку туринців дев'ять перемог, тоді як клуб із Флоренції має лише одну звитягу (різниця забитих-пропущених голів — 17:8). У половині з цих зустрічей господарі поля зберегли свої ворота "сухими".

Варто зазначити, що в 19-ти домашніх матчах чемпіонату Італії в 2024 році "б'янконері" зазнали лише однієї поразки. "Ліліям" буде нелегко впоратися з надійною, хоч і не максимально стабільною через відсутність у ній ключового виконавця (Бремер) захисною ланкою свого сьогоднішнього суперника. Тим не менш, навіть Монца під керівництвом Палладіно раніше давала Ювентусу бій, маючи рівну статистику протистоянь у Серії А (2В, 2П; 4:4), а з Фіорентиною цей виклик усе ж має бути бодай трохи простішим.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі, Катальді — Кольпані, Гудмундссон, Соттіль — Кін

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