Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 29 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 18-го туру італійської Серії А-2024/25 Мілан на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 29 ГРУДНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Прагнучи на мажорній ноті завершити неоднозначний для обох команд 2024 рік, Мілан і Рома зустрінуться на Стадіо Джузеппе Меацца сьогодні ввечері. Незважаючи на те, що в турнірній таблиці вони розділені сімома очками, як "россонері", так і "джаллороссі" тим більше, у першій половині сезону-2024/25 не виправдали стабільно високих очікувань своїх уболівальників.

Минулий тур був хоч і по-різному, але успішним і для Мілана, і для Роми. Колектив Паулу Фонсеки завдяки черговому голу Тіджані Рейндерса впорався з Вероною на виїзді (1:0), тоді як команда Клаудіо Раньєрі порадувала більшою результативністю, із дублями Пауло Дібали та Артема Довбика розгромивши Парму з рахунком 5:0 вдома.

Впевненості у власних силах "россонері" має додавати 15-матчева серія "джаллороссі" без перемог на виїзді в усіх турнірах. Сам же Мілан за цей же проміжок часу має лише дві поразки вдома — від Ліверпуля (ЛЧ) та Наполі (СА), в обох випадках із різницею в два гола. Не говорить на користь Роми й статистика останніх десяти протистоянь із її сьогоднішнім суперником у виїзних поєдинках чемпіонату Італії (3В, 2Н, 5П; 19:18).

Тим не менш, зіграти свою роль у сьогоднішньому матчі цілком можуть кадрові негаразди команди Фонсеки. Зокрема, в атаці господарям поля не допоможуть Крістіан Пулішич і Рафаель Леау, на рахунках яких десять (5+5) і вісім (3+5) результативних дій у Серії А-2024/25. Колектив Раньєрі ж до поєдинку підходить у майже ідеальному стані з точки зору травм.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, головний тренер Мілана: "Рома — великий клуб, у них хороші гравці та чудовий тренер, який багато чого досяг. У мене є друзі в Ромі, але коли матч розпочнеться, то він буде таким, як інші — всі 90 хвилин мої думки будуть зосереджені виключно на перемозі. Я дуже позитивно налаштований після вчорашнього тренування".

Клаудіо Раньєрі, головний тренер Роми: "Мені не потрібно додатково мотивувати когось перед цим матчем, адже будь-який гравець хотів би зіграти проти Мілана на Сан-Сіро. Я впевнений, що ми проведемо хорошу гру. Маємо викладатися до останньої секунди. Час від часу результати визначаються дрібними деталями, тож нам треба подбати про це".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Тіав, Т. Ернандес — Фофана, Терраччано — Чуквезе, Рейндерс, Хіменес — Мората

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Ель Шаараві — Довбик

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