Італія

Хавбек Мілана пошкодив гомілкостоп.

Крістіан Пулішич не зіграє з Ромою через нову травму. Про це повідомив головний тренер Мілана Паулу Фонсека.

Американець пошкодив голеностоп, щойно відновившись від травми литкового м'яза, отриманої на початку грудня. Колишній гравець Челсі та Боруссії Дортмунд не потрапить до заявки на матч із Ромою, який відбудеться в неділю.

"Я очікував, що Пулішич буде в складі. Він у порядку, відновився від проблем з литковим м'язом, але за останні два дні в нього виникла проблема з гомілкостопом. Це сталося в процесі відновлення, і він не готовий грати завтра, навіть вийти на заміну", — сказав Фонсека.

Мілан сподівається на повернення Пулішича до Суперкубка Італії.

Матч Мілан — Рома пройде 29 грудня о 21:45.