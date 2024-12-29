Італія

Чергове підсилення центру поля бергамасків.

Данський центральний півзахисник Мортен Френдруп уже не перший рік виступає в складі генуезького Дженоа, куди перебався взимку 2022 року за 3,9 млн євро з Брондбю.

За цей час 23-річний виконавець досяг значного прогресу, і тому "грифони" вважають його одним із власних найбільш активів геть не випадково.

У цьому сезоні на рахунку гравця вже є 19 матчів та один забитий м’яч.

А тим часом до завершення контракту із Дженоа влітку 2028 року Френдруп може й не дограти.

Річ у тім, що бергамаська Аталанта почала проявляти активність щодо придбання цього футболіста, і напередодні розпочала перемовини з 18 млн євро + бонуси.

Утім, цього для Дженоа виявилось занадто мало й генуезці у відповідь запросили у "Богині" підвищення ставки для продовження розмов.

Умови потенційного контракту до 2029 року з Френдругом були узгоджені до цього на рівні агента гравця.