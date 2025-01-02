Без переможців у центральних матчах, звільнення Фонсеки та інше: підсумки 18-го туру Серії А

Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Вісімнадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився в понеділок, 30 грудня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Лаціо та Аталанта закривали суботню програму туру в столиці Італії. Римлянам потрібно було не повторити долі домашнього матчу проти "нерадзуррі" з Мілана, адже боятися було чого — клуб із Бергамо з рекордною для себе серією в 11 перемог у чемпіонаті. Проте, команда Марко Бароні зуміла не лише уникнути вкрай негативного результату, але й зупинила переможну ходу підопічних Джан П'єро Гасперіні.

У середині першого тайму Фісайо Деле-Баширу вивів "б'янкочелесті" вперед і ця мінімальна перевага трималася достатньо довго. Гості домінували в другій половині зустрічі, але забити вони зуміли аж на 88-й хвилині, не встигнувши досягти більшого. Аталанта завершила 2024 рік на вершині турнірної таблиці, тоді як Лаціо йде в кінці топ-4.

Лаціо — Аталанта 1:1

Голи: Деле-Баширу, 27 — Брешіаніні, 88

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 63) — Гендузі, Ровелла — Чауна (Ісаксен, 63), Деле-Баширу, Дзакканьї (Діа, 70) — Кастельянос (Кастровіллі, 84)

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін (Коссуну, 46), Колашинац (Брешіаніні, 84) — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Куадрадо, 46) — Пашалич (Самарджич, 56) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 65), Лукман

Попередження: Дзакканьї, Ровелла — Гін, Куадрадо, Лукман

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Адемола Лукман

На Альянц Стедіум у Турині Ювентус і Фіорентина з'ясовували, хто ж завершить рік на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Маючи рівну кількість очок перед матчем, "лілії" мінімально випереджали "б'янконері" за додатковими показниками. Почалося все з того, що вболівальники гостей вирішили вкотре нагадати Душану Влаховичу про своє невдоволення його переходом до туринців у січні 2022 року. Через образливі вигуки на адресу гравця головному арбітру навіть довелося призупинити матч.

Гра все ж відновилася й ще до середини першого тайму Кефрен Тюрам своїм дебютним голом вивів Ювентус уперед. Ще до перерви Фіорентина відновила паритет зусиллями ексгравця господарів поля Мойзе Кіна. На початку другої половини зустрічі Тюрам відзначився результативним ударом ще раз, але колектив Тіаго Мотти вдруге не втримав мінімальної переваги над командою Раффаеле Палладіно, ближче до завершення зустрічі пропустивши від Ріккардо Соттіля, якому, до речі, асистував Кін.

Цікаво, що в Серії А "б'янконері" мають 11 перемог в 13 останніх матчах календарного року. Саме "лілії" вже вдруге за цей час не дозволили туринському гранду успішно завершити рік.

Ювентус — Фіорентина 2:2

Голи: Тюрам, 20, 48 — Кін, 38, Соттіль, 87

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті (Фаджолі, 89), Калулу, Маккенні (Камб’язо, 63) — Локателлі, Тюрам (Д. Луїс, 89) — Консейсан, Копмейнерс, Мбангула (Їлдиз, 62) — Влахович (Гонсалес, 82)

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Парізі (Іконе, 76) — Катальді (Мандрагора, 65), Адлі (Річардсон, 76) — Кольпані (Госенс, 76), Гудмундссон (Бельтран, 59), Соттіль — Кін

Попередження: Маккенні, Калулу, Локателлі — Комуццо

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ріккардо Соттіль

Мілан із Ромою на Стадіо Джузеппе Меацца закривали перелік головних протистоянь туру. Попередні два таких поєдинки завершилися внічию, і матчу "россонері" проти "джаллороссі" цю тенденцію зламати не вдалося. У домашньому для команди Фонсеки поєдинку рахунок відкрив новий найкращий бомбардир Мілана в сезоні-2024/25 Рейндерс (дев'ятий гол у всіх турнірах). Як Юссуф Фофана в другому поспіль матчі турніру виступив у ролі асистента Тіджані, так і Артем Довбик допоміг відзначитися результативним ударом Пауло Дібалі.

Ближче до завершення першого тайму господарі поля залишилися без керманича на бровці. Пізніше з'ясується, що це вилучення буде для Паулу останнім (якщо він раптом не повернеться в майбутньому) в якості головного тренера "россонері". Протягом другої половини зустрічі команди знову не зуміли виявити сильнішого, у підсумку поділивши очки.

Продовжити серію Мілана без поразок Ромі в чемпіонаті до десяти матчів у другому колі намагатиметься Сержіу Консейсан, призначений керманичем "россонері" замість Фонсеки. "Джаллороссі" Клаудіо Раньєрі завдяки цьому нічийному результату завершили 2024 рік у верхній частині турнірної таблиці.

Мілан — Рома 1:1

Голи: Рейндерс, 16 — Дібала, 23

Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Габбія, Ернандес — Терраччано (Беннасер, 46), Фофана — Чуквезе (Абрагам, 61), Рейндерс, Хіменес — Мората (Камарда, 86)

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Челік, 46), Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 79), Коне (Пеллегріні, 46), Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Довбик (Шомуродов, 86)

Попередження: Ернандес, Мората, Рейндерс — Коне, Гуммельс, Паредес, Челік

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Міле Свілар

Емполі до одного з двох стартових поєдинків туру підходив на тлі двох поспіль поразок, тоді як Дженоа тижнем раніше вперше поступилася під керівництвом Патріка Вієйра. У суботу ж колектив Роберто Д'Аверси продовжив невдалу серію, а от генуезці свою з трьох матчів без перемог перервали. Бажаний результат "россоблу" принесли перші з травня голи капітана Мілана Баделя та Калеба Екубана. Однак, відзначити варто й виступ Ніколи Леалі, яким він заслужив на звання найкращого гравця матчу. Зокрема, він не дав Себастьяно Еспозіто з пенальті відновити паритет за рахунку 1:0 на користь клубу з Генуї. Три очки дозволили Дженоа наздогнати Емполі в турнірній таблиці.

Емполі — Дженоа 1:2

Голи: Еспозіто, 74 — Бадель, 46, Екубан, 68

На 54-й хвилині Еспозіто не реалізував пенальті (сейв Леалі)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Де Шильйо, 71), Ісмайлі, Какаче (Мар'януччі, 80) — Г'ясі, Анжорін (Еконг, 80), Грассі (Малех, 71), Пеццелла — Коломбо, Гендерсон (Фацціні, 59) — Еспозіто

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі (Сабеллі, 39), Бані, Васкес, Мартін — Дзанолі (Міретті, 63), Торсбю (Де Вінтер, 82), Вітінья — Бадель (Мазіні, 63), Френдруп — Пінамонті (Екубан, 63)

Попередження: Г'ясі — Торсбю, Вітінья

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Нікола Леалі

Пармі потрібно було реабілітуватися за розгром від Роми на Стадіо Олімпіко (5:0) й домашній матч проти Монци — чи не найкраща для цього можливість. Після трьох поспіль поразок підопічні Фабіо Пекк'ї досягли успіху, хоч і далеко не без проблем. Господарі поля !!! чотири скасовані. Вже в другому таймі "джаллоблу" відкрили рахунок зусиллями Ернані, який реалізував пенальті після вилучення Пабло Марі. Монца ледь не уникнула поразки в дебютному поєдинку під керівництвом Сальваторе Боккетті, але дебютний в італійській "еліті" гол Лаутаро Валенті продовжив безвиграшну серію "б'янкороссі" до десяти матчів.

Парма — Монца 2:1

Голи: Ернані, 56 (пен.), Валенті, 90+8 — Перейра, 86

Парма: Судзукі — Ейно (Алмквіст, 89), Валенті, Болоґг, Кулібалі — Зом, Кейта (Валері, 46) — Ман (Бенедичак, 72), Ернані (Камара, 68), Міхейле — Канчельєрі (Бонні, 46)

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Д'Амброзіо, Бондо (Сенсі, 74), Б'янко, Бірінделлі (Перейра, 84) — Чуррія (Мартінс, 84), Мальдіні (Джурич, 57) — Капрарі

Попередження: Валенті, Ейно, Камара — Іццо, Д'Амброзіо, Марі, Карбоні, Бірінделлі, Перейра

Вилучення: Марі, 54 (друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Лаутаро Валенті

Інтер не зазнав проблем у виїзному поєдинку з Кальярі. "Нерадзуррі" виглядали краще за "россоблу" ще в першому таймі, але відповідний результат прийшов уже в другій половині зустрічі, коли колектив Сімоне Індзагі ще сильніше натиснув на команду Давіде Ніколи. Зокрема, допомогли чинному чемпіону два асисти Ніколо Барелли (вперше за понад рік) та перший від початку листопада гол Лаутаро Мартінеса на клубному рівні. Інтер у хорошій формі, із серією з 12 матчів без поразок у чемпіонаті Італії підходить до Суперкубка країни, де спробує захистити титул переможця, здобутий у січні 2024 року. Для Кальярі ж це була четверта поспіль невдача, через що клуб залишився в зоні вильоту.

Кальярі — Інтер 0:3

Голи: Бастоні, 54, Мартінес, 71, Чалханоглу, 78 (пен.)

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна (В'єтеска, 46), Луперто, Оберт (Марін, 60) — Дзортеа, Гаетано (Паволетті, 60), Ауджелло — Адопо, Макумбу (Віола, 74) — Пікколі (Фелічі, 84)

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла (Зелінські, 73), Чалханоглу (Фраттезі, 80), Мхітарян (Асллані, 80), Дімарко (Аугусто, 73) — Тюрам (Таремі, 79), Мартінес

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ніколо Барелла

Поєдинком на Стадіо Фріулі було відкрито другий ігровий день туру. Майже тижнем раніше Удінезе порадував своїх уболівальників неочікуваною виїзною перемогою над Фіорентиною, тож у домашньому матчі проти Торіно "б'янконері" явно розраховували на ще один успіх. Команда Кости Руняїча вийшла вперед у першому таймі, а по перерві один із лідерів атакувальної ланки клубу з Удіне (Лоренцо Лукка) з пасу іншого (Флоріан Товен) подвоїв його перевагу. Однак, туринці продемонстрували характер. Допомогли уникнути поразки гол та асист Че Адамса. Підопічні Паоло Ванолі вперше з жовтня забили двічі, але цього знову не вистачило для перемоги.

Удінезе — Торіно 2:2

Голи: Туре, 41, Лукка, 49 — Адамс, 53, Річчі, 64

Удінезе: Сава — Кабаселе, Бійол, Туре (Абанква, 72) — Ехізібує, Ловрич (Атта, 72), Карлстрем, Еккеленкамп, Земура (Камара, 72) — Товен (Санчес, 80), Лукка

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Маріпан, Коко — Педерсен (Лазаро, 46), Влашич (Лінетті, 83), Річчі, Гінейтіс (Ілич, 46), Соса (Дембеле, 83) — Адамс, Карамо (Санабрія, 90)

Попередження: Абанква

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Че Адамс

Наполі в недільному домашньому матчі проти Венеції розраховував виключно на перемогу, адже суперник іде в зоні вильоту, до того ж не маючи жодного успіху в дев'яти попередніх виїзних поєдинках Серії А. Господарі поля могли вийти вперед ще в першому таймі, але Філіп Станкович впорався з ударом Ромелу Лукаку з 11-метрової позначки. Колектив Антоніо Конте продовжив тиснути на підопічних Еусебіо Ді Франческо в другій половині зустрічі й усе ж домігся свого. Героєм несподівано непростого поєдинку став Джакомо Распадорі, який першим у сезоні голом приніс неаполітанцям три очки. Так, "адзуррі" досягли позначки в десять "сухих" матчів і не дозволили Аталанті завершити 2024 рік в якості одноосібного лідера турнірної таблиці.

Наполі — Венеція 1:0

Гол: Распадорі, 79

На 37-й хвилині Лукаку не реалізував пенальті (сейв Станковича)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Спінаццола, 88) — Замбо-Ангісса (Распадорі, 70), Лоботка, Мактоміней — Кварацхелія (Політано, 75), Лукаку, Нерес

Венеція: Станкович — Альтаре, Ідзес, Шверко — Дзампано (Б'яркасон, 88), Еллертссон (Андерсен, 70), Ніколуссі-Кавілья, Карбоні (Кандела, 60) — Єбоа (Пох'янпало, 71), Орістаніо (Ель Хаддад, 88), Бузіо

Попередження: Альтаре, Станкович, Ідзес

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Джакомо Распадорі

Комо вперше з моменту свого вильоту з Серії А в 2003 році здобув дві поспіль домашні перемоги. Після Роми на Стадіо Джузеппе Сінігалья поразки зазнали ще одні "джаллороссі", а саме Лечче. У першому таймі передостаннього поєдинку туру Владіміро Фальконе врятував колектив Марко Джампаоло від пропущеного з пенальті гола, але в другій половині зустрічі "б'янкоблу" все ж досягли бажаного результату зусиллями Ніко Паса, який раніше не впорався з Фальконе, та Патріка Кутроне. Лечче вдев'яте за сезон пішов із поля без результативних ударів, при цьому дозволивши команді Сеска Фабрегаса обійти себе в турнірній таблиці.

Комо — Лечче 2:0

Голи: Пас, 49, Кутроне, 80

На 31-й хвилині Пас не реалізував пенальті (сейв Фальконе)

Комо: Рейна — Ван дер Бремпт, Гольданіга, Морено (Доссена, 67), Кемпф, Фадера — Стрефецца (Браунедер, 90), Роберто, Да Кунья, Пас (Енгельгардт, 84) — Кутроне (Белотті, 83)

Лечче: Фальконе — Галло (Уден, 61), Баскіротто, Жан, Доргу — Кулібалі (Боніфаці, 86), П'єрре (Каба, 46), Рафья — П'єротті (Сансоне, 86), Крстович (Ребич, 61), Моренте

Попередження: дер Бремпт, Гольданіга, Енгельгардт — Кулібалі, П'єротті

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Патрік Кутроне

Матч на Стадіо Ренато Даль'Ара був останнім для Серії А в 2024 році. Саме там знайшлося місце для найбільшої несподіванки туру. Болонья не знала смаку поразок на власному полі протягом 11 поєдинків чемпіонату (включно з минулим сезоном). Хто б міг подумати, що саме Вероні вдасться цю серію перервати. "Джаллоблу" ще забили "россоблу" стільки ж, скільки вони пропустили в перших семи матчах поточної кампанії. Навіть із другим за сезон вилученням Томмазо Побеги колектив Вінченцо Італьяно виглядав трохи краще за команду Паоло Дзанетті, але прикрий автогол Сантьяго Кастро залишив господарів поля ні з чим.

Болонья — Верона 2:3

Голи: Домінгес, 20, 58 — Сарр, 38, Тенгстедт, 45+2, Кастро, 88 (авт.).

Болонья: Скорупські — Гольм (Де Сільвестрі, 89), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Побега — Домінгес (Ндоє, 80), Фаббіан (Даллінга, 89), Одгор (Орсоліні, 89) — Кастро

Верона: Монтіпо — Давідович (Маньяні, 59), Коппола, Гіларді — Чачуа, Сердар, Дуда, Лазович (Брадарич, 30) — Суслов (Белаян, 59) — Сарр (Москера, 70), Тенгстедт (Роша Лівраменто, 70)

Попередження: Кастро, Лукумі — Давідович, Суслов, Коппола, Гіларді, Чачуа

Вилучення: Побега, 51

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Каспер Тенгстедт

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Гол Мілана Баделя в поєдинку з Емполі (45:25) — найшвидший для Дженоа на початку другого тайму матчу Серії А від моменту взяття воріт Лаціо Бошко Янковичем у лютому 2012 року (45:09).

Кевін Мартінс відзначився асистом у чемпіонаті Італії через 19 років і 7 днів після останньої в турнірі гольової передачі його батька Обафемі.

Гол Лаутаро Валенті (97:14) — найпізніший для Парми в Серії А від моменту, коли Opta збирає відповідні дані (із сезону-2004/05).

Інтер вперше з сезону-1966/67 здобув п'ять поспіль "сухих" перемог на виїзді в чемпіонаті Італії.

Фісайо Деле-Баширу (4 гола) — шостий гравець Лаціо з 3+ результативними ударами в сезоні-2024/25 у всіх турнірах, що є рекордним показником для клубів Серії А. У топ-5 чемпіонатах лише Арсенал і Манчестер Юнайтед досягли більшого (7 гравців із 4+ голами).

Ісаак Туре (2003 року народження) — наймолодший захисник із бодай одним голом у кожному з трьох останніх сезонів топ-5 чемпіонатів.

Завдяки перемозі над Венецією Антоніо Конте досягнув позначки в 500 очок у Серії А в якості тренера.

Серед гравців чемпіонату Італії Мойзе Кін лідирує за кількістю голів (15) у всіх турнірах поточної кампанії.

Верона вперше з березня 2000 року забила три гола в двох поспіль виїзних матчах чемпіонату Італії.